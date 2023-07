Tập trung kéo giảm tai nạn giao thông

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, do tăng cường kiểm tra xử lý nhằm giảm thiểu TNGT nên tình hình TNGT trong 6 tháng đầu năm được kéo giảm cả 3 tiêu chí. Cụ thể, toàn tỉnh xảy ra 191 vụ TNGT đường bộ làm 103 người chết, 135 người bị thương; so với cùng kỳ giảm 38 vụ TNGT, giảm 31 người chết, giảm 12 người bị thương.