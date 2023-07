Sớm khắc phục các điểm đen thiếu an toàn

Hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn tồn tại một số điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn ở các nút giao, vòng xuyến… Qua khảo sát, Sở GT-VT cùng các ngành chức năng cũng có kế hoạch điều chỉnh phù hợp.

Người dân chạy ngược chiều tại vòng xoay Hải Lâm (huyện Long Điền) tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Chạy ngược chiều vô tội vạ

Vòng xoay Hải Lâm thuộc xã Phước Hưng (huyện Long Điền) là một trong những điểm thường xảy ra tai nạn giao thông khiến người tham gia giao thông bất an. Người dân tại đây cho biết, thi thoảng các vụ TNGT do va quẹt vẫn xảy ra, nguyên nhân tai nạn có thể do thiếu quan sát nhưng có phần thiếu ý thức của người điều khiển phương tiện.

Cách vòng xoay Hải Lâm khoảng 50 mét còn có một cây xăng (nằm trên TL44A, hướng huyện Long Điền đi TP.Bà Rịa). Do đoạn đường 2 chiều được ngăn cách bởi con lươn dài hàng trăm mét nên nhiều phương tiện “lựa chọn” chạy ngược chiều về hướng vòng xoay để sang đường. Tình trạng này đã xảy ra từ lâu và cũng là một trong những nguyên nhân gây mất ATGT tại vòng xoay Hải Lâm.

Ngày 21/7, có mặt tại vòng xoay Hải Lâm, phóng viên (PV) ghi nhận hàng loạt trường hợp vi phạm Luật giao thông. Đơn cử, 10 giờ 30 phút ngày 21/7, khi vừa rời khỏi cây xăng, người đàn ông điều khiển xe máy mang BS 67B1-xxx.53 đã thản nhiên chạy ngược chiều đến vòng xoay rồi tìm cách băng qua đường. Phía sau đó là hàng loạt xe máy mang BS 62P1-xxx.67, 94K1-xx99… cũng nối đuôi chạy ngược chiều. Thậm chí, PV còn ghi nhận xe tải mang BS 72C-xxx.63 sau khi rời cây xăng cũng lựa chọn cách thức tương tự khi lùi xe vài chục mét về hướng vòng xoay để “tiện” quay đầu.

Bà V.T.H (buôn bán tại khu vực vòng xoay Hải Lâm) cho biết đã chứng kiến nhiều vụ TNGT tại vòng xuyến này, các vụ việc xảy ra đa phần do ôm cua vòng xuyến dẫn đến va chạm hoặc do các phương tiện đi ngược chiều.

“Mới đây cũng có vụ xe tải lùi xe về hướng vòng xoay thì xe máy phía sau tông trúng đuôi xe, may là không nghiêm trọng. Còn nhiều vụ khác nữa, tai nạn nhiều mà mình chứng kiến cũng cảm thấy sợ”, bà H. chia sẻ.

Còn tại ngã tư giao nhau giữa QL51 - đường 80 - đường Nguyễn Cư Trinh (TX.Phú Mỹ), thời gian qua cũng xảy ra tình trạng mất an toàn khi mặt đường bị nghiêng, ngã tư giao nhau bị lệch khiến quá trình lưu thông của các phương tiện qua khu vực này thiếu an toàn.

Sở GT-VT còn khảo sát ngã ba Cô Đơn (giao nhau giữa QL56 - Hương lộ 2- đường Quảng Phú (huyện Châu Đức). Qua đó, đoàn kiểm tra ghi nhận hiện trạng giao lộ có sự chênh lệch về độ cao tương đối lớn giữa hướng vào và hướng ra, tình trạng này đã xảy ra từ lâu gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Đã có phương án xử lý

Liên quan đến vấn đề này, ông Dương Quang Tấn, Phó Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh cho biết, không chỉ ba điểm trên mà điểm mất ATGT còn tồn tại ở một số tuyến đường, giao lộ khác trên địa bàn tỉnh. Ban ATGT khi nhận phản ánh về các điểm đen, điểm mất an toàn sẽ báo cáo Sở GT-VT để phối hợp kiểm tra, rà soát, đề xuất hướng khắc phục kịp thời.

Đối với vòng xoay Hải Lâm, ông Dương Quang Tấn giải thích, trước khi mở rộng đường 36m (hướng đường Nguyễn Tất Thành) thì vòng xuyến này không xảy ra vấn đề. Nhưng sau khi mở rộng, vòng xuyến bị lệch tâm rõ rệt, điều này là nguyên nhân gây mất ATGT. Một nguyên nhân khác là tình trạng người dân chạy ngược chiều vô tội vạ khiến nguy cơ xảy ra tai nạn càng cao.

Còn tại ngã tư QL51- đường 80 - đường Nguyễn Cư Trinh (TX.Phú Mỹ), Ban ATGT cũng thông tin, vì ngã tư này bị lệch và độ nghiêng dốc, từ đó dẫn đến xung đột giữa các dòng phương tiện cao. Trước mắt, nút giao này đã được tháo dỡ một số trụ bê tông và điều chỉnh phù hợp đèn tín hiệu để giải quyết xung đột.

Ngày 27/6 vừa qua, ông Trần Thượng Chí, Giám đốc Sở GT-VT cũng có văn bản gửi Ban QLDA giao thông các khu vực, Ban QL Bảo trì kiểm định chất lượng CTGT, Thanh tra Sở GT-VT về việc xử lý vi phạm hành lang ATGT cũng như sửa chữa một số tín hiệu đèn hư hỏng trên địa bàn. Cụ thể, qua kiểm tra tại QL56, QL55, đường Đá Bạc-Bông Trang (huyện Xuyên Mộc), cầu Rạch Mương (đường Liên cảng Cái Mép), đoàn phát hiện xảy ra một số vấn đề như: Thi công không xuất trình được giấy phép; không thu dọn trả lại hiện trạng; lấn hành lang ATGT; đất vương vãi xuống đường… Theo đó, ông Trần Thượng Chí đề nghị BQL các đơn vị cần tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, xử lý những vấn đề trên, đồng thời cần bảo trì đều đặn và thực hiện các biện pháp đảm bảo ATGT trên tuyến.

“Sau khi khảo sát đánh giá tình hình của các điểm mất ATGT này, Ban ATGT cũng tham mưu cho Sở GTVT có phương hướng xử lý khắc phục. Hiện đã có biện pháp cụ thể để giải quyết các nút giao này, mục tiêu là không tạo điểm đen TNGT”.

Cũng liên quan đến việc khảo sát các điểm đen, điểm tiềm ẩn về TNGT, trong những năm qua tỉnh đã tổ chức 117 lượt khảo sát các tuyến đường quốc lộ các tuyến đường trên địa bàn tỉnh nhằm xác định các điểm đen. Qua đó, tỉnh đã ban hành 175 văn bản gửi đến các cơ quan chức năng để kiến nghị 812 vấn đề như: Biển báo, vạch kẻ đường, đèn tín hiệu, rào chắn, giải phân cách, gờ giảm tốc, hành lang an toàn…

Bài, ảnh: HÀN LẬP