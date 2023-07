Phối hợp giải quyết các điểm nóng về kinh tế

Công an 7 tỉnh, thành phố gồm: Bà Rịa - Vũng Tàu, Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An và Tiền Giang vừa tổ chức hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp công tác giữa các Phòng An ninh Kinh tế.

Lãnh đạo Phòng An ninh Kinh tế Công an 7 tỉnh, thành phố ký kết kế hoạch phối hợp công tác.

Theo đó, Phòng An ninh kinh tế Công an các tỉnh, thành phố sẽ thường xuyên trao đổi thông tin, tài liệu nghiệp vụ về các vấn đề liên quan an ninh kinh tế, phục vụ hiệu quả công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bí mật nhà mước và thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự trên các lĩnh vực được phân công.

Phối hợp giải quyết ngay từ cơ sở các vụ việc phức tạp, không để xảy ra các điểm nóng về an ninh trật tự thuộc lĩnh vực kinh tế. Từ đó, đã nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, thực hiện tốt yêu cầu công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh trật tự trong lĩnh vực, địa bàn, loại đối tượng do Phòng An ninh Kinh tế phụ trách, góp phần giữ vững ổn định an ninh kinh tế trên địa bàn từng địa phương.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-HẢI HOAN