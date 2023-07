Phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy

Sáng 21/7, Công an tỉnh và Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã ký kết kế hoạch phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động tăng ni, phật tử tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an toàn phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2023-2026.

Đại diện Công an tỉnh và Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh ký kết kế hoạch phối hợp.

Theo đó, Công an tỉnh và Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh phối hợp tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy; kỹ năng tham gia giao thông an toàn, sử dụng điện, hạn chế đốt nhang, đèn, các chất dễ cháy, bảo đảm toàn vẹn tính mạng con người, lồng ghép với giáo lý đạo Phật đến tăng, ni, phật tử trong địa bàn tỉnh; phối hợp khắc phục những bất cập về tình hình trật tự an toàn giao thông, các nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở thờ tự Phật giáo; triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực cổng các cơ sở thờ tự Phật giáo; triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở thờ tự, các khu vực tập trung đông người…

