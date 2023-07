Ngặn chặn từ gốc nạn đua xe trái phép

Nhằm tránh tình trạng các tiệm sửa xe nhận “độ chế”, thay đổi kết cấu xe máy cho các nhóm thanh niên tụ tập đua xe, lạng lách trái phép, Công an TX.Phú Mỹ tăng cường tuyên truyền vận động chủ tiệm chấp hành pháp luật.

Đội CSGT-TT Công an TX.Phú Mỹ đến các tiệm sửa xe tuyên truyền pháp luật, ngăn chặn tình trạng thay đổi kết cấu xe.

Đến tiệm sửa xe tuyên truyền

Thời gian gần đây, Đội CSGT-TT Công an TX.Phú Mỹ phối hợp công an các phường, xã đến trực tiếp những tiệm sửa xe trên địa bàn để thông tin về việc các đối tượng, nhóm thanh thiếu niên đua xe trái phép, chạy xe tốc cao, rú ga, “nẹt pô” gây TNGT và gây mất trật tự ATGT trên địa bàn thị xã trong thời gian qua. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến và triển khai cho chủ tiệm sửa xe ký cam kết không thực hiện thay đổi kết cấu, “độ xe”.

Ông P.T.S. - chủ tiệm sửa xe trên địa bàn phường Phú Mỹ cho biết, sau khi được Công an TX.Phú Mỹ tuyên truyền Luật giao thông cũng như các quy định pháp luật cần tuần thủ, ông cam kết chấp hành, không mua bán và tự ý độ chế linh kiện phục vụ độ xe. Khi phát hiện xe độ chế, không rõ nguồn gốc mang đến sửa, tiệm sẽ thông báo đến công an địa phương để có biện pháp xử lý.

Ông N.T. (chủ tiệm sửa xe tại xã Châu Pha) cho rằng nhu cầu “độ chế” xe máy có giảm so với trước đây. Tuy nhiên, một số thanh niên vẫn yêu cầu thay đổi kết cấu xe để phục vụ đam mê tốc độ và sẵn sàng chi trả vài chục triệu đồng để tân trang “xế độ”. Khi lực lượng CSGT và công an địa phương đến tuyên truyền, ông T. ký cam kết không vi phạm, đồng thời sẽ phối hợp thông tin đến lực lượng chức năng khi phát hiện trường hợp nghi độ chế xe.

Tại phường Mỹ Xuân, lãnh đạo Công an phường cho biết trên địa bàn phường có nhiều tiệm sửa xe tiềm ẩn tình trạng nhận “độ chế”, thay đổi kết cấu xe máy phục vụ nhu cầu của các thanh thiếu niên. Công an phường đã lập danh sách và phối hợp cùng Công an TX. Phú Mỹ đến tận nơi tuyên truyền, yêu cầu ký cam kết không vi phạm pháp luật.

Tiếp tục tuyên truyền, xử lý nghiêm

Đến nay, các chủ tiệm sửa xe trên địa bàn đã ký gần 60 biên bản cam kết không thực hiện thay đổi kết cấu, “độ xe”. Việc làm này góp phần vừa bảo đảm trật tự ATGT, đồng thời ngăn chặn từ gốc tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép.

Theo lãnh đạo Đội CSGT-TT Công an TX.Phú Mỹ, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục tuyên truyền kết hợp theo dõi, nắm tình hình và phối hợp với lực lượng chức năng địa phương để kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm.

“Tình trạng đua xe trái phép, lạng lách gây nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông là hành vi gây mất ATGT. Nhiều vụ TNGT chết người liên quan đến các nhóm thanh thiếu niên tụ tập lạng lách đã xảy ra. Do đó, việc ngăn chặn từ gốc là cần thiết và sẽ được lực lượng CSGT triển khai đồng loạt tại các xã, phường”, lãnh đạo Đội CSGT-TT Công an TX.Phú Mỹ thông tin.

Trước đó, Đội CSGT-TT TX. Phú Mỹ cũng đã phối hợp với công an các xã, phường ra quân thực hiện tuyên truyền bảo đảm trật tự ATGT tại các trường học, khu dân cư, DN vận tải, nhà hàng, quán ăn, karaoke, quán bar, vũ trường… nhằm phổ biến pháp luật và vận động người dân chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ.

Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an tỉnh cho biết thời gian qua trên địa bàn tỉnh có phát hiện, xử lý một số nhóm thanh niên tụ tập lạng lách đánh võng gây ảnh hưởng trật tự ATGT. Cơ quan công an cho rằng, công tác tuyên truyền pháp luật kết hợp ký cam kết với các chủ tiệm sửa xe là rất cần thiết. Đây là biện pháp mang tính ngăn ngừa tận gốc nhằm giảm thiểu tình trạng tụ tập gây rối, nguy cơ đua xe trái phép.

6 tháng đầu năm 2023, Đội CSGT-TT TX.Phú Mỹ tổ chức hơn 700 ca tuần tra với gần 3.000 lượt CBCS, qua đó lực lượng CSGT lập biên bản 1.888 trường hợp, chủ yếu là vi phạm nồng độ cồn; số tiền xử phạt hơn 3,4 tỷ đồng. Tình hình trật tự ATGT trên địa bàn TX.Phú Mỹ được kiểm soát, tình trạng đua xe trái phép được ngăn chặn, không xảy ra các vụ TNGT phức tạp liên quan đến đua xe trái phép.

Bài, ảnh: TRẦN TIẾN