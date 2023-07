Mạnh tay xử phạt vi phạm nồng độ cồn

Thời gian qua, lực lượng CSGT toàn tỉnh ráo riết thực hiện chuyên đề xử lý người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn. Qua đó, từng bước tạo thói quen để người dân không chạy xe trên đường khi đã uống rượu, bia, góp phần kéo giảm TNGT.

Lực lượng CSGT và Trật tự Công an TP.Vũng Tàu kiểm tra nồng độ cồn một người điều khiển phương tiện trên đường 2/9.

Người dân ý thức hơn

Trung tá Phan Quốc Việt, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông và Trật tự Công an TP.Vũng Tàu cho biết, với mục tiêu kéo giảm các vụ TNGT có liên quan đến rượu, bia, lực lượng chức năng xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn. Theo đó hàng đêm, lực lượng CSGT và Trật tự của thành phố xử lý nhiều trường hợp vi phạm. “Hiện nay, ý thức người điều khiển phương tiện có chuyển biến rõ rệt. Số người vi phạm nồng độ cồn giảm nhiều. Có những hôm chúng tôi dừng kiểm tra cả trăm phương tiện nhưng chỉ phát hiện 5-6 trường hợp vi phạm”-Trung tá Phan Quốc Việt nói.

Ông N.V.M. (trú tại phường 11, TP.Vũng Tàu) bộc bạch: “Trước đây, khi uống 6-7 lon ngà ngà say tôi vẫn liều chạy xe về nhà. Nhưng thời gian gần đây, CSGT xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn nên tôi không còn dám lái xe sau khi đã uống rượu, bia. Hơn nữa bản thân cũng nhận thức được việc này dễ gây TNGT”.

6 tháng đầu năm 2023, lực lượng chức năng đã xử lý 3.792 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (3 xe khách, 14 xe tải, 451 xe con, 2 container và 3.322 xe mô tô), nộp ngân sách Nhà nước gần 25 tỷ đồng, tước GPLX 3.792 trường hợp. Qua công tác kiểm tra, hầu hết người điều khiển phương tiện đều có thái độ hợp tác, chấp hành nghiêm sự hướng dẫn của lực lượng CSGT. Toàn tỉnh xảy ra 179 vụ TNGT đường bộ, làm 97 người chết và 122 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2022, giảm 15 vụ, giảm 24 người chết.

Theo Công an huyện Xuyên Mộc, trong quá trình kiểm tra nồng độ cồn, hầu hết người điều khiển phương tiện đều hợp tác, chấp hành nghiêm sự hướng dẫn của lực lượng CSGT, không có hiện tượng gọi điện thoại nhờ giúp, hay gây khó khăn cho tổ công tác. Ý thức chấp hành quy định không sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông của người dân trên địa bàn huyện chuyển biến rõ rệt. Ông Ng.X.L (trú tại xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc) nói: “Bây giờ mức phạt người vi phạm nồng độ cồn rất cao, nên hôm nào trót vui với anh, em có uống rượu bia thì nhờ người chở về, chứ đi trên đường có men cũng thấy nguy hiểm”.

Tiếp tục tuần tra, xử lý

Theo Thượng tá Đỗ Tuấn Hùng, Phó Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh, với mục tiêu kiềm chế, làm giảm vi phạm và tai nạn giao thông do tác hại của rượu, bia, CSGT toàn tỉnh đã huy động lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm về nồng độ cồn.

Song song đó, lực lượng CSGT phối hợp với công an xã, phường, thị trấn tuyên truyền, vận động các chủ nhà hàng, quán ăn… nhắc nhở khách chấp hành nghiêm quy định của Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia. Hướng dẫn, thông báo cho gia đình hoặc có biện pháp đưa khách (đã uống rượu, bia) về tận nhà an toàn. Tuyên truyền cho người dân tại các khu dân cư về sự nguy hiểm của việc sử dụng rượu bia khi lái xe. Từ đó từng bước hình thành thói quen “đã uống rượu, bia không lái xe”, hạn chế va chạm và tai nạn xảy ra do sử dụng rượu, bia.

“Trong thời gian tới, lực lượng CSGT toàn tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các kế hoạch, chỉ đạo của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh trên tinh thần liên tục và khép kín, tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông”-Thượng tá Đỗ Tuấn Hùng nhấn mạnh.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN