Huy động sức mạnh toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Công an tỉnh và UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ). Nhờ đó, an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh được giữ vững, tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội.

Lực lượng Công an tỉnh tuyên truyền pháp luật cho học sinh.

Góp phần phòng, chống tội phạm

Huyện Long Điền có 5 xã, 2 thị trấn với 155.075 nhân khẩu. Những năm qua, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tại địa phương có nhiều chuyển biến tích cực. Kết quả điều tra khám phá án hàng năm đạt trên 75%, tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%. Tuy nhiên, tình hình tội phạm trên địa bàn huyện còn tiềm ẩn phức tạp, đối tượng phạm tội sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Thượng tá Nguyễn Huy Hoàng, Phó Trưởng Công an huyện Long Điền, cho biết Công an huyện phối hợp UBMTTQ Việt Nam huyện tham mưu Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” huyện Long Điền (Ban Chỉ đạo 138 huyện Long Điền) cùng ban, ngành, đoàn thể vận động nhân dân thực hiện nhiều mô hình điển hình về ANTT. Trong đó, tận dụng tuyệt đối thông tin từ tai mắt thu thập của quần chúng nhân dân thông qua phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và nâng cao chất lượng hoạt động mô hình “Camera an ninh”.

Đến nay, 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã lắp đặt “Camera an ninh” tại khu dân cư, địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT. Mô hình góp phần giúp lực lượng công an kịp thời phát hiện, khám phá nhiều vụ việc phức tạp liên quan đến ANTT, trật tự ATGT…

Tương tự, tại huyện Xuyên Mộc, việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Theo ông Huỳnh Quang Duy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Xuyên Mộc, MTTQ và các tổ chức thành viên phối hợp với lực lượng Công an huyện thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền. Trong đó, tập trung vào đối tượng, địa bàn trọng điểm như khu vực vùng xa, vùng tập trung đồng bào dân tộc thiểu số, cơ quan, DN, cơ sở giáo dục...

Thông qua tuyên truyền, vận động, các chức sắc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo, người có uy tín đã có đóng góp tích cực cho phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Từ phong trào này, người dân trên địa bàn cung cấp giúp lực lượng công an xác minh, làm rõ 1.316 vụ việc, bắt giữ 1.719 đối tượng; bắt, vận động 72 đối tượng truy nã; vận động nhân dân giao nộp hơn 2.000 vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ các loại.

Tiếp tục triển khai sâu rộng

Thực tiễn cho thấy, qua phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã phát huy được nguồn sức mạnh to lớn của nhân dân trong phòng ngừa, ngăn chặn, giải quyết các vụ việc phức tạp về ANTT.

Đặc biệt, sau 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên với Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới giai đoạn 2013-2023, đã phát huy sức mạnh, tiềm lực to lớn của toàn dân trong phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Thượng tá Lương Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh cho biết, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, trong thời gian tới Công an tỉnh, MTTQ và các thành viên tiếp tục tuyên truyền, thuyết phục, vận động người dân thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực xây dựng, tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đồng thời, phát huy vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở, chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho lực lượng làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của các ban, ngành, đoàn thể, quần chúng và lực lượng nòng cốt tại cơ sở; làm tốt công tác động viên, khen thưởng, tuyên truyền về tấm gương quần chúng nhân dân tiêu biểu; phổ biến, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, nhất là các nhân tố mới, tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN