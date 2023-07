Diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Ngày 29/7, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an huyện Long Điền phối hợp với UBND xã Phước Tỉnh tổ chức buổi diễn tập phương án PCCC và CNCH.

Tình huống giả định đưa ra khoảng 9 giờ 30 phút ngày 29/7, một đám cháy bất ngờ xảy ra tại số nhà A49, tổ 7, ấp Phước Thắng, xã Phước Tỉnh, do chập điện. Phát hiện đám cháy, người dân xung quanh gọi điện báo công an xã và sử dụng bình chữa cháy tại chỗ dập lửa. Nhận được tin báo, Công an xã Phước Tỉnh nhanh chóng thông báo đến Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Long Điền. Đồng thời, huy động tối đa lực lượng, phương tiện chữa cháy tại chỗ tiến hành sơ tán người ra khỏi căn nhà, cách ly để ngọn lửa không cháy lan ra xung quanh. Tuy nhiên, do lực lượng và phương tiện chữa cháy còn hạn chế nên thời gian cháy kéo dài, từ một đám cháy nhỏ đã nhanh chóng phát triển và có nguy cơ cháy lan sang các hộ dân xung quanh tạo thành đám cháy lớn.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Long Điền điều động xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường dập lửa. Sau khoảng 10 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người.

TRÍ NHÂN