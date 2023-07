Công an TP.Vũng Tàu ngăn chặn kịp thời 2 nhóm gây rối

Ngày 8/7, Công an TP.Vũng Tàu đang tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 29/6, Lê Quốc Anh Th. (SN 2006, trú tại phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu) thấy Lê Xuân Th. (SN 2007, trú tại phường 10, TP. Vũng Tàu) chở bạn gái của Anh Th. đi chơi nên đã chặn xe đánh Xuân Th. Đến ngày 2/7, Xuân Th. cùng người tên Tiến, Thanh Phát, Bá Trường, Nhật Kiên và một người khác (không rõ nhân thân, lai lịch) đánh nhau với Anh Th., Gia Bảo (chưa rõ nhân thân lai lịch) tại khu vực cổng Khang Linh, phường 10 (TP. Vũng Tàu).

Đến khoảng 0 giờ ngày 4/7, Anh Th. cùng 15 đối tượng khác hẹn gặp nhóm của Tiến (chưa rõ nhân thân lai lịch, bạn của Xuân Th.) tại khu vực siêu thị Mega Market, phường 11 (TP. Vũng Tàu) chuẩn bị gạch đá, bom xăng để đánh nhau.

Khu vực các đối tượng gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn

Tuy nhiên, các đối tượng bỏ chạy khi lực lượng công an tới hiện trường. Tại đây, cơ quan công an thu giữ hai cây sắt bằng kim loại dài hơn 1,32m có lưỡi răng cưa sắc nhọn hình lưỡi liềm.

Công an TP.Vũng Tàu đã triệu tập Anh Th., Minh Nhật, Quốc Bảo, Duy Khương, Thiên An, Chấn Khang, Xuân Th., đến cơ quan làm việc. Hiện cơ quan công an đã cho gia đình quản lý các đối tượng trên và tiếp tục điều tra xác minh đối với các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN