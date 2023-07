Công an TP.Bà Rịa bắt tạm giam Trần Văn Trí, Công ty Phát Tài Lộc vì tội lừa đảo

Ngày 16/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Bà Rịa cho biết, đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại phường Kim Dinh do ông Trần Văn Trí (SN 1976, trú tại tỉnh Bình Thuận) thực hiện.

Cơ quan công an làm việc với Trí

Trước đó, tháng 7/2021, Công an TP.Bà Rịa tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của nhiều người dân trên địa bàn phường Kim Dinh (TP.Bà Rịa) về việc ông Trần Văn Trí, là đại diện pháp luật Công ty CP Dịch vụ đầu tư xây dựng và mua bán bất động sản Phát Tài Lộc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 981 triệu đồng.

Tự giới thiệu mình là luật sư, nhà báo, việt kiều, Trần Văn Trí đã lợi dụng một số người quen để thành lập Công ty Phát Tài Lộc và Công ty Đại Phát Lộc. Bằng các thông tin gian dối này, Trí đã tạo được lòng tin của nhiều người dân trên địa bàn TP.Bà Rịa. Lợi dụng thời điểm thị trường bất động sản lên cơn “sốt”, ông Trí đã gặp gỡ, hứa hẹn giúp nhiều người dân ký kết các hợp đồng làm giấy tờ nhà đất, tách thửa đất và nhận tổng số tiền 981 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, ông Trí không thực hiện như hợp đồng đã ký kết mà bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau khi tiếp nhận nguồn tin, Cơ quan CSĐT Công an TP. Bà Rịa đã nhiều lần gửi giấy mời, nhưng ông Trí không lên làm việc nên đã ra thông báo truy tìm đối với Trần Văn Trí.

Ngày 8/7, Công an phường Trần Phú, TP.Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện Trần Văn Trí cùng hai bộ trang phục công an gắn cấp bậc hàm đại tá, một còng số 8, một súng giả và nhiều giấy tờ, bằng cấp luật sư, nhà báo mang tên Trần Văn Trí đang hoạt động trên địa bàn. Tại đây, Trí dùng thủ đoạn tương tự để lừa một người dân trên địa bàn TP.Quảng Ngãi xin vào một cơ quan thuộc Bộ Công an ở khu vực phía Nam với mức giá 100 triệu đồng.

Các tang vật cơ quan công an thu giữ được của Trí dùng để lừa đảo

Sau khi nhận được thông tin từ Công an TP. Quảng Ngãi, Công an TP. Bà Rịa nhanh chóng cử tổ công tác phối hợp lấy lời khai và dẫn giải đối tượng Trí về Công an TP.Bà Rịa để làm việc.

Qua điều tra, Trí khai nhận, học đến lớp 7, không có nghề nghiệp, tất cả tài liệu như giấy tờ thẻ luật sư, nhà báo, bảng tài chính ngân hàng có số tiền hàng ngàn tỷ là đối tượng làm giả để đi lừa đảo người dân. Bản thân Trí cũng như Công ty Phát Tài Lộc không có khả năng làm thủ tục tách thửa, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đối tượng này vẫn hứa hẹn để lấy tiền từ người dân nhẹ dạ cả tin.

Ngày 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Bà Rịa đã ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Trí về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, đảm bảo quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Bà Rịa đề nghị những người bị Trần Văn Trí lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo phương thức thủ đoạn như trên khẩn trương liên hệ, cung cấp hồ sơ, tài liệu về Cơ quan CSĐT Công an TP.Bà Rịa (Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế-Ma tuý, 158 đường 27/4, phường Phước Hiệp, gặp điều tra viên Đinh Hữu Tuấn, SĐT: 090.547.9979) để được giải quyết theo quy định.

TRÍ NHÂN