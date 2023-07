Công an tỉnh khen thưởng 11 tập thể và 37 cá nhân

Sáng 3/7, tại lễ chào cờ đầu tuần, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã trao các danh hiệu, bằng khen, giấy khen các cấp cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Thượng úy Trần Nguyễn Hoàng Quân.

Cụ thể, Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Thượng úy Trần Nguyễn Hoàng Quân, cán bộ Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, cùng các đồng đội cứu 5 người dân trong đám chảy xảy ra vào ngày 20/8/2022, tại khách sạn Lucky Star, Hồ Tràm (huyện Xuyên Mộc).

Anh Thôi Đại Việt, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng đến Đại úy Bùi Tuấn Anh, cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh vì thành tích bắt giữ đối tượng cướp nguy hiểm.

Đại tá Trần Thị Kim Phụng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

Ban Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Bộ Công an đến 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen giai đoạn 2019-2022 và thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát Nhân dân năm 2022; trao Bằng khen của UBND tỉnh, Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh đến 11 tập thể, 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-TRUNG HOAN