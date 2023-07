Công an tỉnh khai giảng lớp huấn luyện Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị

Ngày 12/7, Công an tỉnh đã khai giảng lớp huấn luyện Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu năm 2023.

Thượng tá Trần Thanh Hiển, Phó Giám đốc Công an tỉnh khai giảng lớp huấn luyện.

Trong thời gian hơn 40 ngày, 150 học viên được quán triệt các văn bản liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của lực lượng Công an Nhân dân; một số động tác kỹ thuật chiến đấu cơ bản; bắn súng quân dụng; huấn luyện chuyên sâu về chiến thuật, võ thuật Công an Nhân dân; nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; rèn luyện thể lực…

Cán bộ, chiến sĩ tham gia lớp huấn luyện.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thượng tá Trần Thanh Hiển, Phó Giám đốc Công an tỉnh biểu dương tinh thần và động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia lớp huấn luyện. Đồng thời, yêu cầu công tác huấn luyện phải bám sát mục đích, yêu cầu và nội dung kế hoạch; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, vũ khí, trang thiết bị và các điều kiện khác phục vụ công tác huấn luyện; đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ trong quá trình huấn luyện.

Cán bộ, chiến sĩ tham gia huấn luyện phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an Nhân dân, chế độ tập luyện, nội quy, quy định thao trường, lớp học; tích cực tập luyện các động tác, kỹ thuật, chiến thuật, võ thuật Công an Nhân dân để áp dụng vào thực tiễn công tác, chiến đấu, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-BÁ HẢI