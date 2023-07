Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thăm hỏi các gia đình liệt sĩ và người dân tại Đắk Lắk

Ngày 8/7, đoàn công tác của Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Thượng tá Lương Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các liệt sĩ hy sinh, cán bộ công an bị thương và người dân bị sát hại trong vụ tấn công khủng bố vào ngày 11/6, xảy ra tại các xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk).

Đoàn đến thăm, động viên thân nhân gia đình Liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu

Các gia đình liệt sĩ gồm: Thiếu tá Hoàng Trung, cán bộ Công an xã Ea Ktur; Thiếu tá Trần Quốc Thắng, cán bộ Công an xã Ea Tiêu; Đại uý Hà Tuấn Anh, cán bộ Công an xã Ea Tiêu; Đại uý Nguyễn Đăng Nhân, cán bộ Công an xã Ea Ktur; ông Nguyễn Văn Kiên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Ea Ktur và ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu.

Đoàn công tác đã thắp hương tưởng nhớ và bày tỏ sự tiếc thương, chia buồn sâu sắc với những đau thương, mất mát to lớn của thân nhân, gia đình các đồng chí. Đồng thời, động viên thân nhân của các liệt sĩ cố gắng vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống.

Cùng ngày, đoàn cũng đã đến thăm hỏi và tặng quà gia đình hai cán bộ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin bị thương là Đại úy Lê Kiên Cường và Thượng uý Đàm Đình Bốp; thân nhân các ông Hoàng Minh Khánh, Lê Minh Vương, Lê Xuân Hoàng là những người dân đã bị nhóm khủng bố giết hại vào ngày 11/6.

Đoàn đến thăm, động viên thân nhân gia đình Liệt sĩ Nguyễn Đăng Nhân, cán bộ Công an xã Ea Ktur

Dịp này, đoàn cũng đến tặng quà cho năm quần chúng nhân dân trên địa bàn đã tích cực đưa cán bộ bị thương đi cấp cứu và giúp đỡ lực lượng chức năng truy bắt các đối tượng khủng bố lẩn trốn.

Tại đây, đoàn đã trao số tiền 555 triệu đồng do cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đóng góp đến tất cả các gia đình liệt sĩ, cán bộ công an bị thương và người dân. Đây là việc làm thể hiện tinh thần tương thân tương ái, nghĩa tình đồng chí đồng đội của lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đối với sự hi sinh anh dũng của các liệt sĩ.

Đoàn đã đến thăm, động viên thân nhân gia đình ông Lê Minh Vương, người dân đã bị nhóm khủng bố giết hại vào ngày 11/6

Trước đó, vào rạng sáng ngày 11/6, trên địa bàn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ việc hai nhóm đối tượng vũ trang đột nhập trụ sở công an xã, tấn công các cán bộ, chiến sĩ công an xã đang thực hiện nhiệm vụ tại Công an các xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin làm bốn đồng chí công an hy sinh, hai đồng chí công an bị thương nặng, hai cán bộ xã và ba người dân bị thiệt mạng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và các lực lượng chức năng khẩn trương xác minh, điều tra, truy bắt các đối tượng.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-THÀNH TRUNG