Chủ động phòng cháy, chữa cháy từ cơ sở

Mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC” được triển khai rộng khắp tại phường Nguyễn An Ninh (TP.Vũng Tàu), góp phần phát huy vai trò, sức mạnh, nguồn lực to lớn của nhân dân trong công tác PCCC, CNCH theo phương châm “4 tại chỗ”.

Phường Nguyễn An Ninh ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” tại các tổ dân cư.

1 người bấm chuông, báo động cả tổ

Phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu có 5 khu phố, 55 tổ dân phố với hơn 23.000 nhân khẩu. Phường đã thành lập 5 “Tổ liên gia an toàn PCCC” tại 5 khu phố. Đây là lực lượng đóng vai trò quan trọng, được ví như “cánh tay nối dài” của chính quyền cơ sở đến với người dân.

Ông Đặng Xuân Sơn, Tổ trưởng tổ 1 liên gia an toàn về PCCC, KP.1, phường Nguyễn An Ninh cho biết, tổ có 5 hộ liền kề với 10 thành viên. Mỗi hộ được trang bị 1 bình chữa cháy và 1 chuông báo cháy đặt trước nhà. Khi có sự cố về cháy nổ, 1 hộ bấm chuông thì các hộ còn lại đều được báo động để kịp thời ứng cứu sự cố.

“Trước khi thành lập tổ này, Công an thành phố đã tập huấn, hướng dẫn chúng tôi sử dụng bình PCCC và các kỹ năng thoát nạn khi có sự cố cháy nổ. Việc thành lập mô hình không chỉ giúp gia đình tôi, hàng xóm phòng ngừa cháy, nổ mà còn góp phần bảo đảm ANTT tại địa bàn dân cư”, ông Sơn chia sẻ.

Tương tự, tổ 1, KP.6, phường Nguyễn An Ninh cũng đã thành lập “Tổ liên gia an toàn về PCCC” gồm 5 hộ dân với 20 thành viên. Bà Phạm Thị Vuốt, Trưởng KP.6 cho biết, các hộ tham gia mô hình này được lắp 1 chuông báo cháy trước nhà ở vị trí phù hợp. Nút ấn và chuông báo cháy của các gia đình trong tổ được liên kết với nhau. Khi xảy ra cháy, nổ, một gia đình ấn nút thì toàn bộ chuông của các gia đình khác cùng kêu. Nhờ đó, mọi người sẽ kịp thời phát hiện, huy động nguồn lực, nhanh chóng dập tắt đám cháy.

“Trước khi ra mắt, các thành viên trong tổ đã tuyên truyền, phổ biến, nhắc nhở nhau đóng góp kinh phí để thực hiện tốt các điều kiện an toàn về PCCC; chuẩn bị sẵn sàng phương án thoát nạn và mua sắm bình chữa cháy, thang dây, búa, kìm, cẩm nang PCCC…”, bà Vuốt nói.

Công an TP.Vũng Tàu đã phối hợp với 17 phường, xã triển khai xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” tại các khu dân cư. Đến nay, các phường, xã đã triển khai xây dựng tối thiểu 1 mô hình tại khu dân cư. Mô hình giúp người dân hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của công tác PCCC, nắm được các kiến thức cơ bản trong công tác chữa cháy để làm giảm nguy cơ gây thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Gắn bó giữa các hộ dân

Phường Nguyễn An Ninh là địa phương đầu tiên trên địa bàn TP.Vũng Tàu triển khai xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” tại 5/5 khu phố. Theo ông Trương Thế Hải, Chủ tịch UBND phường Nguyễn An Ninh, “Tổ liên gia an toàn PCCC” hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự chủ về kinh phí, hoạt động theo cơ chế: Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý điều hành, các tổ chức, đoàn thể phối hợp thực hiện, lực lượng công an làm nòng cốt, nhân dân thực hiện.

Nhiệm vụ của “Tổ liên gia an toàn PCCC” là nắm tình hình liên quan đến công tác PCCC, CNCH; phản ánh với UBND, công an phường để kịp thời xử lý; tuyên truyền, vận động các thành viên hộ gia đình thuộc tổ liên gia tự giác chấp hành các quy định pháp luật về PCCC và CNCH, tích cực tham gia mô hình; tổ chức lực lượng, phương tiện PCCC tại chỗ; chữa cháy và CNCH khi có cháy, nổ, sự cố tai nạn xảy ra.

Hoạt động của “Tổ liên gia an toàn PCCC” đặt dưới sự chỉ đạo của chi bộ khu dân cư, sự quản lý điều hành của trưởng khu phố, tổ dân phố, sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của công an phường. Thành viên tổ liên gia chịu trách nhiệm thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các điều kiện an toàn PCCC, thoát nạn, phương tiện PCCC được trang bị tại hộ gia đình mình. Định kỳ 6 tháng/lần, tổ liên gia tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các điều kiện PCCC tại các hộ dân để nắm tình hình, hướng dẫn khắc phục tồn tại, thiếu sót về PCCC; kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện PCCC được trang bị tại chỗ, sửa chữa, thay thế khi các phương tiện chữa cháy bị hỏng.

“Việc xây dựng và triển khai mô hình góp phần đổi mới tuyên truyền về công tác PCCC theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng địa bàn, khu dân cư. Mô hình không chỉ góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố cháy, nổ xảy ra mà còn tăng tình đoàn kết, gắn bó giữa các hộ dân”, ông Thế Hải nhấn mạnh.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN