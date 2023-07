Cấm qua cầu Cỏ May từ 0 đến 5 giờ 30: Nhiều tài xế lúng túng

Thực hiện việc cấm các phương tiện lưu thông qua cầu Cỏ May vào thời gian từ 0 đến 5 giờ 30 kể từ ngày 2 đến 11/7 để phục vụ thi công lắp dựng kết cấu thép giằng ngang cho dự án chỉnh trang kiến trúc cầu Cỏ May. Theo ghi nhận của phóng viên, tình hình giao thông ngày 3/7 tại các chốt chặn qua cầu Cỏ May được bảo đảm, không xảy ra kẹt xe, ùn ứ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tài xế lúng túng vì chưa nắm rõ thông tin.

Lực lượng chức năng lập chốt tại ngã tư Long Sơn trên QL51 (đoạn gần trạm thu phí cũ) nhằm hướng dẫn phương tiện chọn lộ trình phù hợp

Từ 0 giờ, ngày 3/7, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an tỉnh phối hợp cùng lực lượng CSGT địa phương tiếp tục bố trí 3 chốt tại các hướng vào cầu Cỏ May để hướng dẫn, điều phối phương tiện thay đổi lộ trình di chuyển.

Theo đó, lực lượng CSGT lập 2 chốt cứng tại ngã ba Long Sơn (hướng TP.Vũng Tàu rẽ vào cầu Gò Găng) và vòng xoay Co.op Mart Bà Rịa; đồng thời lập 1 chốt hướng dẫn tại ngã tư Long Sơn trên QL51 (đoạn gần trạm thu phí, hướng rẽ đi TP.Vũng Tàu).

Chốt phân luồng tại Ngã tư Long Sơn trên QL51 được tổ chức sớm hơn 30 phút nhằm kịp thời hướng dẫn tài xế chọn lộ trình

Trong ngày thứ 2 cấm lưu thông qua cầu Cỏ May, các tài xế xe khách, xe du lịch có lộ trình đi TP.Vũng Tàu đã cơ bản nắm được thông tin và lựa chọn di chuyển theo hướng ngã tư Long Sơn đi TP.Vũng Tàu, hoặc theo hướng đi vòng xoay Cửa Lấp. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều phương tiện xe máy, ô tô vẫn tỏ ra bất ngờ, lúng túng khi phải thay đổi lộ trình mới.

Tại vòng xoay Coop Mart Bà Rịa, PC08 cũng căng barie, lập chốt chặn không để phương tiện chạy vào hướng cầu Cỏ May

Ông Nguyễn Trọng An (ngụ TP.Hồ Chí Minh) bất ngờ khi cầu Cỏ May bị chặn, buộc thay đổi lộ trình. Không phải người địa phương, nên ông tỏ ra lúng túng vì không tìm được lộ trình mới để đi TP.Vũng Tàu. Qua hướng dẫn cụ thể của lực lượng trực chốt, ông An chọn lộ trình đi hướng về cổng chào Long Hải sau đó rẽ về vòng xoay Cửa Lấp.

Một số tài xế còn tỏ ra lúng túng vì chưa nắm thông tin cấm di chuyển qua cầu Cỏ May nên phải tìm lộ trình phù hợp

Bà Nguyễn Thúy Hằng (ngụ TP.Hồ Chí Minh) cũng bối rối vì chỉ biết một đường đi qua TP.Vũng Tàu. “Tôi đi khuya nên chọn đường lạ mình cũng sợ. Tôi không biết có cấm đường nên lỡ chạy xuống đây, giờ phải tìm hướng đi khác hoặc đi theo các nhóm về Vũng Tàu giống mình”, bà Hằng nói.

Hướng đi từ TP.Hồ Chí Minh đi TP.Vũng Tàu hoặc phương tiện khu vực TP.Bà Rịa có nhu cầu đi qua cầu Cỏ May

Theo PC08, hiện công tác phân luồng hướng dẫn tại các chốt cơ bản được bảo đảm, không xảy ra tình trạng kẹt, ùn ứ phương tiện.

Tin, ảnh: TRẦN TIẾN