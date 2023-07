Chiều 11/7, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) huyện Xuyên Mộc tổ chức khai giảng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 4 trên địa bàn huyện.

Ban tổ chức chia thành 4 lớp học với 436 đồng chí tham dự là cán bộ, trưởng, phó đầu ngành cấp xã, thị trấn, chuyên viên, viên chức các ban, ngành, đoàn thể của huyện, bí thư, phó bí thư chi bộ, trưởng, phó khu phố, ấp và hiệu trưởng, hiệu phó, giáo viên các trường THCS, TH, MN.

Các học viên tham gia lớp học.

Tham gia lớp học (từ ngày 11/7 đến 4/8), các học viên được học tập, nghiên cứu các chuyên đề gồm: Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng-an ninh; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Một số nội dung cơ bản của các luật và pháp luật: Quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên...

Kết thúc lớp học, các học viên sẽ tham gia viết bài thu hoạch cuối khóa và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục Quốc phòng - An ninh thuộc đối tượng 4 theo đúng quy định của Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-NGUYỄN THẮNG