Bắt nhóm trộm tiền công đức tại Đền thờ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu

Ngày 3/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đất Đỏ đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Tô Thu Nhung (41 tuổi), Tô Thị Thu (54 tuổi), Lý Công Tâm (51 tuổi), Trần Thị Anh Thư (39 tuổi), Nguyễn Thị Thanh Xuân (47 tuổi), cùng trú tại quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh và Đinh Quang Nghiêm (35 tuổi, trú tại xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc) về hành vi trộm cắp tài sản.

Công an làm việc với đối tượng Tâm (ảnh trái) và Nghiêm.

Theo hồ sơ, ngày 30/6, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự-Kinh tế-Ma túy, Công an huyện Đất Đỏ phối hợp với Công an TT.Đất Đỏ tuần tra phát hiện nhóm đối tượng trên có biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, do cần tiền tiêu xài nên rủ nhau đến Đền thờ nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, ở KP.Phước Thới, TT.Đất Đỏ để trộm tiền trong thùng công đức. Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp, nhóm đối tượng đang trên đường về thì bị công an phát hiện bắt giữ cùng tang vật gồm 4 bộ dụng cụ sử dụng để trộm cắp và số tiền 192 ngàn đồng.

Trước đó, khoảng 11 giờ 50 phút ngày 28/6, cũng tại địa điểm trên, các đối tượng đã trộm tổng số tiền 11 triệu đồng.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-BÁ HẢI