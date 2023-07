Bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội

Chiều 21/7, Công an huyện Đất Đỏ tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Đất Đỏ đã điều tra làm rõ 36 vụ vi phạm về trật tự xã hội. Công tác điều tra án, xử lý tin báo tố giác tội phạm được thực hiện đúng quy định pháp luật. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai sâu rộng, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

6 tháng cuối năm 2023, Công an huyện Đất Đỏ tiếp tục triển khai giải pháp nhằm giữ vững tình hình an ninh trật tự, kiềm chế, kéo giảm các loại tội phạm, tai nạn giao thông, đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm ma túy; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; thực hiện nhân rộng công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự xã hội…

THANH THANH