Bàn giao xe chuyên dụng cho công an xã, thị trấn

Ngày 21/7, Công an tỉnh tổ chức lễ bàn giao ô tô tải chuyên dụng cho công an các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Thượng tá Lương Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh bàn giao ô tô tải chuyên dụng cho công an các xã, thị trấn.

Theo đó, Công an 18 xã, thị trấn được nhận ô tô tải chuyên dụng gồm: Long Phước (TP Bà Rịa); Tân Hòa, Tóc Tiên, Sông Xoài (TX.Phú Mỹ); Long Hải, Phước Hưng (huyện Long Điền); Phước Hội, Đất Đỏ (huyện Đất Đỏ); Hòa Hiệp, Phước Thuận, Xuyên Mộc, Hòa Bình, Phước Tân (huyện Xuyên Mộc); Xà Bang, Cù Bị, Suối Nghệ, Kim Long, Ngãi Giao (huyện Châu Đức).

Ô tô tải chuyên dụng bàn giao cho công an các xã, thị trấn.

Tại lễ bàn giao, Thượng tá Lương Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị công an các xã, thị trấn phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc quản lý, thường xuyên bảo dưỡng, bảo quản phương tiện, sử dụng đúng mục đích yêu cầu công tác, bảo đảm hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho quá trình thực thi nhiệm vụ.

Đồng thời, đây cũng là sự quan tâm của Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an tỉnh trong công tác xây dựng lực lượng Công an cơ sở chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-BÁ HẢI