AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 2/7/2023

Đánh bạc

Ngày 2/7, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc xảy ra tại tổ 10, KP. Hương Điền, phường Long Hương. Trước đó, tại địa điểm trên, Công an TP.Bà Rịa bắt quả tang 4 đối tượng đánh bài ăn tiền. Tang vật thu giữ gồm 2 bộ bài và 2,46 triệu đồng. (Lê Nguyễn)

Dâm ô với người dưới 16 tuổi

Ngày 2/7, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ dâm ô với người dưới 16 tuổi xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, bà Thạch T. N. (SN 1981, trú tại tỉnh Trà Vinh) sống chung như vợ chồng với Sơn Tân An Châu (SN 1988, trú tại tỉnh Trà Vinh) tại KP. Hải An, TT. Long Hải (huyện Long Điền). Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 6 đến ngày 26/6, Châu 3 lần có hành vi dâm ô với con ruột của bà N. là cháu Th.C.T. (SN 2013). (Sơn Khê)

Cho vay lãi nặng

Ngày 2/7, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, tại KP. Phước Lập, phường Mỹ Xuân, lực lượng chức năng TX. Phú Mỹ phát hiện Trần Anh Dũng (SN 1996, trú tại TP. Hải Phòng) và Hà Văn Nghĩa (SN 1998, trú tại tỉnh Tuyên Quang) đang phát tờ rơi để tìm người vay tiền với lãi suất cao. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận cho nhiều người trên địa bàn TX. Phú Mỹ và tỉnh Đồng Nai vay tiền với lãi suất 30%/tháng. (Trí Nhân)