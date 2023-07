AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 12/7

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 12/7, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Võ Xuân Sơn (SN 1964, quê tỉnh Quảng Nam) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Sơn gây án trên địa bàn rồi bỏ trốn nên ngày 5/6/2023, Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ ra quyết định truy nã và Sơn bị bắt giữ sau đó. (Nguyễn Văn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 12/7, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thanh Chính (SN 1996, trú tại TX.Phú Mỹ) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, xảy ra tại căn nhà hoang thuộc tổ 12, KP1, phường Hắc Dịch. Tang vật thu giữ gồm 1 gói nhỏ ma túy đá. (Lê Nguyễn)

TNGT, 1 người tử vong

Ngày 12/7, Công an TX.Phú Mỹ tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra tại ngã tư Võ Văn Kiệt và Trần Phú, tổ 8, KP.Trảng Lớn, phường Hắc Dịch. Theo hồ sơ, xe ô tô biển số 86A-065... do Diệp T.Đ. (SN 1996, trú tại tỉnh Phú Yên) điều khiển đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn với xe mô tô biển số 60-992.., do nạn nhân L.N.S. (SN 1970, trú tại tỉnh Đắk Nông) điều khiển. Hậu quả, nạn nhân S. tử vong. (Sơn Khê)