AN NINH - TRẬT TỰ

Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Ngày 28/7, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Nguyễn Đăng Khoa (SN 1990, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại khách sạn Mercury (Trương Vĩnh Ký, phường 1). Tại địa điểm trên, Khoa lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt của bị hại P.H.H. (SN 1990, trú tại TP.Vũng Tàu) 19 triệu đồng và 1 xe mô tô. (Nguyễn Văn)

Trộm tài sản

Ngày 28/7, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản, xảy ra tại nhà ông N.V.T. (SN 1973, ở ấp Phước Thọ, xã Phước Hưng, huyện Long Điền). Trước đó, ông T. dựng xe hiệu Yamaha Sirius trước cửa rồi vào nhà có việc thì bị kẻ gian trộm cắp. (Lê Nguyễn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 28/7, Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma tuý xảy ra tại căn nhà không số thuộc tổ 6 (thôn Phước Thành, xã Tân Hòa). Theo hồ sơ, lực lượng chức năng Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Tân Hòa (TX.Phú Mỹ) bắt quả tang Cao Đức Long (SN 2000, trú tại TX.Phú Mỹ) và Nguyễn Đức Hiếu (SN 2004, trú tại TP.Bà Rịa) tàng trữ trái phép 2 gói nhỏ nilon hàn kín bên trong có chứa chất kết tinh không màu trong suốt (đối tượng khai là ma túy đá). (Trí Nhân)

Cho vay lãi nặng

Ngày 28/7, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Nguyễn Duy Mạnh (SN 1988) và Mai Ngọc Nghĩa (SN 1994, đường Tiền Cảng, phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Theo thông tin ban đầu, từ ngày 31/3, đến 25/4, tại TP.Vũng Tàu, các đối tượng trên cho bị hại T.T.N. (SN 1980, trú tại TP.Vũng Tàu) vay lãi để thu lời bất chính 80 triệu đồng. (Sơn Khê)

1 người tử vong vì TNGT

Ngày 28/7, Công an huyện Xuyên Mộc tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT tại đường liên xã Hòa Bình-Hòa Hội (tổ 3, ấp 4, xã Hòa Bình). Trước đó, xe mô tô biển số 72K1-535... do T.V.C. (SN 1989, trú tại huyện Xuyên Mộc) điều khiển đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn với xe mô tô biển số 72G1-273... do N.V.S (SN: 1994, trú tại huyện Xuyên Mộc) điều khiển. Hậu quả, anh S. tử vong, anh C. bị thương. (Phước An)