AN NINH - TRẬT TỰ

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 27/7, Công an TP.Vũng Tàu cho biết, đã phối hợp với Công an TP.Nam Định, tỉnh Nam Định bắt đối tượng truy nã Đàm Văn Thông (SN 1971, trú tại TP.Vũng Tàu) theo quyết định truy nã ngày 30/7/1992, của Cơ quan CSĐT Công an TP.Nam Định về tội cố ý gây thương tích. (Lê Nguyễn)

Trộm tài sản

Ngày 27/7, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp xảy ra tại cửa hàng thuốc tây Mỹ Châu, thôn Gio An, xã Suối Nghệ. Theo hồ sơ, tại địa điểm trên, Phạm Tiến Hưng (SN 1991, trú tại tỉnh Kiên Giang) lấy trộm 1 ĐTDĐ của chị T.M.N (SN 2003, trú tại huyện Châu Đức). (Sơn Khê)

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 27/7, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ mua bán trái phép chất ma túy tại căn nhà không số ở thôn Phước Hiệp, xã Tân Hòa. Trước đó, tại địa điểm trên, Công an TX.Phú Mỹ bắt quả tang Nguyễn Hoàng Tân (SN 2002, trú tại TX.Phú Mỹ) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 13 gói nilon hàn kín bên trong có chứa chất kết tinh không màu trong suốt (đối tượng khai là ma túy đá). (Nguyễn Văn)