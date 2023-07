AN NINH - TRẬT TỰ

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 25/7, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại tổ 7 (thôn Tân Trung, xã Châu Pha). Trước đó, tại địa điểm trên, Công an TX.Phú Mỹ kiểm tra hành chính bắt quả tang Nguyễn Phước Hải (SN 1980, trú tại tỉnh Đồng Tháp) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1 gói nilon hàn kín bên trong có chứa chất kết tinh không màu trong suốt (đối tượng khai là ma túy đá). (Nguyễn Văn)

Trộm tài sản

Ngày 25/7, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại công trình Nova World Hồ Tràm (ấp Bình Trung, xã Bình Châu). Theo thông tin ban đầu, Phan Văn Toàn (SN 1977) và Trần Văn Nam (SN 1981, trú tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) đột nhập vào công trình trên trộm 22 cửa kim loại. (Sơn Khê)

2 người tử vong vì TNGT

Ngày 25/7, Công an huyện Xuyên Mộc tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT giữa 2 xe máy khiến 2 người tử vong.

Trước đó, khoảng 9 giờ 50 phút ngày 24/7, anh T.V.C. (34 tuổi) điều khiển xe máy biển số 72K1-535.14 theo hướng từ ngã ba xã Hòa Bình (huyện Xuyên Mộc) đi cầu suối Ly, hướng vào nông trường Hòa Bình. Khi cách ngã ba xã Hòa Bình hơn 400m, xe máy của anh C. va chạm với xe máy biển số 72G1-273.06 do anh N.V.S. (30 tuổi, trú xã Hòa Bình) điều khiển, theo hướng ngược lại. Hậu quả, anh S. tử vong tại chỗ, anh C. được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. (Lê Nguyễn)