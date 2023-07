AN NINH - TRẬT TỰ

Cố ý gây thương tích

Ngày 21/7, Công an TX.Phú Mỹ đã lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại nhà xưởng đóng gói của Công ty TNHH Lock & Lock Vina, KCN Mỹ Xuân A2, TX.Phú Mỹ. Trước đó, tại địa điểm trên, Nguyễn Minh Đăng (SN 1998, trú tại tỉnh Kiên Giang) dùng dao tự chế chém anh P.T.T. (SN 2000, trú tại tỉnh Hậu Giang) gây thương tích. (Nguyễn Văn)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 21/7, Công an TP.Vũng Tàu cho biết, đã phối hợp với Công an phường 8 (TP.Vũng Tàu) bắt đối tượng Hoàng Đại Vũ (SN 1970, trú tại TP.Vũng Tàu) theo quyết định truy nã ngày 29/9/1999, của Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu về hành vi chứa mại dâm. (Lê Nguyễn)

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 21/7, Công an TX.Phú Mỹ đã lập hồ sơ xử lý vụ mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại khu vực đường Lê Lợi, KP.Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ. Theo thông tin ban đầu, tại khu vực trên, Công an TX.Phũ Mỹ bắt quả tang Phạm Tấn Thịnh (SN 1993, trú tại tỉnh Bình Dương) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 1 gói nhỏ ma túy đá. (Sơn Khê)

Trộm tài sản

Ngày 21/7, Công an huyện Long Điền đã lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại tiệm cầm đồ Tín Phát, do anh Nguyễn Văn H. (SN 1993, ở ấp Phước Thắng, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) làm chủ. Theo hồ sơ, tại địa điểm trên, đối tượng Nguyễn Thanh An (SN 2001, trú tại huyện Long Điền) đã trộm 2 ĐTDĐ hiệu iPhone 11 và 11 Promax. (Phước An)