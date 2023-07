AN NINH - TRẬT TỰ

Trộm tài sản

Ngày 14/7, Công an TP.Bà Rịa đã lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, kẻ gian đã đột nhập vào Cửa hàng FPT Shop, đường Cách Mạng Tháng Tám, KP.5, phường Phước Hiệp (TP. Bà Rịa) trộm 12 ĐTDĐ hiệu SamSung, 1 máy tính bảng hiệu SamSung, 7 ĐTDĐ hiệu OPPO. Tổng tài sản bị chiếm đoạt hơn 254 triệu đồng. (Nguyễn Văn)

Gây rối trật tự công cộng

Ngày 14/7, Công an TX. Phú Mỹ cho biết, đã phối hợp với Công an xã Tân Quới, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp bắt được đối tượng Nguyễn Minh Đức (SN 1997, trú tại tỉnh Đồng Tháp) theo quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT, Công an TX. Phú Mỹ về hành vi gây rối trật tự công cộng. (Lê Nguyễn)

Đánh bạc

Ngày 14/7, Công an huyện Xuyên Mộc đã lập hồ sơ vụ đánh bạc dưới hình thức chơi bài phỏm ăn tiền. Trước đó, Công an xã Bình Châu bắt quả tang các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Hùng (SN 1994, trú tại huyện Xuyên Mộc), Võ Hoàng Hải (SN 1972), Thái Song Hào (SN 1982, trú tại huyện Xuyên Mộc) và 1 đối tượng đã bỏ chạy chưa rõ nhân thân, lai lịch đang đánh bài ăn tiền. Tang vật thu giữ trên chiếu bạc 2,8 triệu đồng và 4 bộ bài tây loại 52 lá. Trong các đối tượng có Võ Hoàng Hải, ngày 16/1/2023, đã bị Công an huyện Xuyên Mộc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc. (Trí Nhân)

Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức

Ngày 14/7, Công an huyện Châu Đức cho biết, đã phối hợp với Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình bắt đối tượng Nguyễn Thị Anh Đào (SN 1985, trú tại huyện Châu Đức) theo quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. (Phước An)

Truy tìm người

Căn cứ yêu cầu điều tra, xác minh vụ “Trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 8/5/2023, tại số nhà 136 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 4 (TP. Vũng Tàu), Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu, quyết định truy tìm người có lai lịch như sau: Họ tên Đỗ Hoàng Luân (giới tính nam, SN 15/10/1999, tại tỉnh Kiên Giang), Số thẻ CCCD: 091099007690, cấp ngày 7/2/2023, Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH. Quê quán: Vĩnh Bảo, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Nơi đăng ký thường trú: 302D đường Nguyễn Trung Trực, phường Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Khi tìm thấy đối tượng nêu trên, đề nghị thông báo ngay cho Đội Điều tra tổng hợp Công an TP. Vũng Tàu (01 Nguyễn Thái Học, phường 7, SĐT: 02543856573; Điều tra viên thụ lý Nguyễn Văn Mậu, SĐT: 0888378779 hoặc 0909010828) để trình báo.