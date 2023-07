AN NINH - TRẬT TỰ

Phát hiện gói giấy nghi chứa ma túy

Ngày 9/7, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ tiếp tục xác minh, xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma tuý xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, ông B.A.T (SN 1984, chỗ ở hẻm 110 đường Nguyễn An Ninh, phường 7, TP. Vũng Tàu) phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe mô tô biển số 72E1-721.. chở theo 1 người phụ nữ (chưa rõ nhân thân lai lịch) để lại 1 gói giấy trên thành cổng nhà ông T. Sau khi kiểm tra, ông T. phát hiện bên trong gói giấy có 1 gói nhỏ chứa chất kết tinh không màu và 4 viên nén màu hồng hình bông hoa nghi là ma túy tổng hợp nên trình báo và giao nộp đồ vật trên cho Công an phường 7. (Nguyễn Văn)

1 người tử vong vì TNGT

Ngày 9/7, Công an TX. Phú Mỹ đã lập hồ sơ xử lý vụ TNGT xảy ra tại đường số 12, KCN Phú Mỹ (TX.Phú Mỹ). Trước đó, xe mô tô biển số 72N1-17.. do ông Thạch V. (SN 1985, trú tại TX. Phú Mỹ) điều khiển đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn với xe đầu kéo biển số 51R-263.. do ông Nguyễn Hiếu L. (SN 1984, trú tại tỉnh Trà Vinh) điều khiển. Hậu quả, ông V. tử vong. (Lê Nguyễn)

Cố ý gây thương tích

Ngày 9/7, Công an TP. Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, ông Đỗ Minh Q. (SN 1983, trú tại TP. Vũng Tàu) và 2 người khác đang ngồi nhậu tại quán 19K Beer Garden, đường Trịnh Hòa Đức, phường 7, thì xảy ra mâu thuẫn với Phạm Thanh Liêm (SN 2000, chỗ ở phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu). Sau đó, Liêm gọi điện thoại cho người tên Nhân và Sỹ nhờ đến giải quyết mâu thuẫn. Nhân và Sỹ cùng 2 nam thanh niên khác (chưa rõ nhân thân lai lịch) đến quán bia cùng Liêm dùng chai bia, chén và chân tay đánh nhóm của Q. gây thương tích. (Sơn Khê)