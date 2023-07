AN NINH - TRẬT TỰ

Cố ý gây thương tích

Ngày 5/7, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Lê Thị Diễm (SN 1995, trú tại huyện Châu Đức) về hành vi cố ý gây thương tích, xảy ra trước cổng Công ty TNHH Công nghiệp kim loại Quần Phong, thuộc KCN Mỹ Xuân A2 (phường Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ). Tại địa điểm trên, Diễm gây thương tích cho chị Ph.N.Y. (SN 1995, trú tại tỉnh Kiên Giang). (Trí Nhân)

Trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản

Ngày 5/7, Công an TP.Vũng Tàu ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tr.Ph.H. (SN 2005, trú tại TP. Vũng Tàu) về hành vi trộm cắp tài sản và cưỡng đoạt tài sản. Theo hồ sơ, ngày 10/4, tại trường THPT X., Tr.Ph.H. trộm 1 ĐTDĐ của bạn học cùng lớp là Ng.M.T. (SN 2005, trú tại TP.Vũng Tàu). Sau đó, ngày 1 và 15/6, H. dùng 5 đoạn video trong thẻ nhớ điện thoại của T. quay cảnh T. quan hệ tình dục rồi yêu cầu nạn nhân chuyển tiền. T. đã chuyển 8 triệu đồng cho H.. Chưa dừng lại, H. tiếp tục yêu cầu T. chuyển tiền nên nạn nhân đến cơ quan công an trình báo. (Sơn Khê)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 5/7, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý Đào Văn Thế (SN 1999, trú tại huyện Xuyên Mộc) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ, Đồn Biên phòng Phước Thuận bắt quả tang Thế tàng trữ trái phép 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá tại ấp 2 (xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc). (Phước An)

Trộm tài sản

Ngày 5/7, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại quán chè thảo mộc Đài Loan (ở đường Hùng Vương, phường Phước Nguyên). Trước đó, tại địa điểm trên, Nguyễn Ng.V. (SN 2006, trú tại TX. Phú Mỹ) trộm của anh Nguyễn T.N. (SN 1985, trú tại TP.Bà Rịa) 1 máy tính xách tay hiệu Lenovo và 1 ĐTDĐ hiệu iPhone. (Lê Nguyễn)