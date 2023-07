AN NINH - TRẬT TỰ

Cố ý gây thương tích

Ngày 3/7, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Nguyễn Cường Quốc (SN 1991, trú tại TP. Vũng Tàu) về hành vi cố ý gây thương tích xảy ra tại trước số 154, Nguyễn An Ninh, phường 7. (Lê Nguyễn)

Trộm cắp tài sản

Ngày 3/7, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Võ Hùng Tín (SN 1989, trú tại TP. Vũng Tàu) về hành vi trộm cắp tài sản, xảy ra tại chợ Rạch Dừa, phường Rạch Dừa. Trước đó, tại địa điểm trên, Tín trộm của chị Nguyễn T. P (SN 1999, trú tại TP. Bà Rịa) tài sản trị giá 40 triệu đồng. (Nguyễn Anh)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 3/7, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Nguyễn Quốc Huy (SN 2005, trú tại TP. Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, xảy ra tại trước số 93/8 đường Lê Lợi, phường Thắng Nhì. Tang vật thu giữ gồm 1 gói nilon hàn kín bên trong chứa chất kết tinh không màu, trong suốt và 2 viên nén nghi là ma túy. (Phước An)

1 người tử vong vì TNGT

Ngày 3/7, Công an huyện Châu Đức tiếp tục điều tra vụ TNGT xảy ra tại đường Đá Bạc-Bông Trang (thôn 1, xã Suối Rao). Theo hồ sơ, xe ô tô biển số 72C-123... (chưa rõ người điều khiển) điều khiển đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn với xe mô tô (chưa rõ biển số do va chạm bị nát biển số xe) do ông V. Đ. L (SN 1959, trú tại huyện Châu Đức) điều khiển. Hậu quả, ông L. tử vong. (Sơn Khê)

Cháy kiốt gas

Ngày 3/7, Công an huyện Xuyên Mộc tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy tại kiốt gas của bà Phạm Thị A.T (ấp 3, xã Hòa Hội). Trước đó, khoảng 12 giờ 15 phút ngày 30/6, Công an huyện Xuyên Mộc nhận được tin báo cháy tại địa điểm trên nên điều 1 xe chữa cháy cùng 6 CBCS đến hiện trường dập lửa. Đến khoảng 13 giờ 45 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng ước tính thiệt hại về tài sản khoảng gần 80 triệu đồng. (Trí Nhân)

Cướp giật tài sản

Ngày 3/7, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, Âu Văn Thành (SN 1993, trú tại tỉnh Bình Thuận) điều khiển xe mô tô biển số 62X1 - 1519 chở theo Lê Thị Quế Anh (SN 1985, trú tại huyện Long Điền) đến khu vực giao nhau giữa đường Võ Thị Sáu và Điện Biên Phủ (ấp Phước Thọ, xã Phước Hưng).

Tại đây, 2 đối tượng phát hiện chị Hoàng M.T. (SN 1996, trú tại huyện Long Điền) điều khiển xe mô tô chở chị Phạm T.H (SN 1996, trú tại huyện Long Điền) đang dừng xe nghe điện thoại. Thành điều khiển xe mô tô áp sát để Quế Anh giật điện thoại trên tay chị T. rồi tẩu thoát. Tuy nhiên, xe của Thành bị tắt máy nên bị chị T. và H. cùng người dân bắt giữ 2 đối tượng giao công an xử lý. (Nguyễn Văn)