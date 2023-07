AN NINH - TRẬT TỰ 4/7

1 người tử vong vì TNGT

Ngày 4/7, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ TNGT xảy ra tại đường quy hoạch số 16 (thuộc KP Long Bình, TT.Long Điền). Theo hồ sơ, anh Tr.T.H. (SN 2003, trú tại huyện Long Điền) điều khiển xe mô tô biển số 72K1-687... lưu thông đến địa điểm trên thì tông vào đuôi xe ô tô biển số 72B-032... do ông Lê M.H. (SN 1977, trú tại TP.Bà Rịa) đang dừng bên đường. Hậu quả, anh T.H. tử vong. (Lê Nguyễn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 4/7, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại tổ 8 (KP.3, phường Long Toàn). Theo thông tin ban đầu, tại địa điểm trên, Công an TP.Bà Rịa bắt quả tang Ngô Hoàng Anh (SN 1989, trú tại TP.Bà Rịa) tàng trữ trái phép 2 gói nilon hàn kín, bên trong chứa chất kết tinh, không màu trong suốt (đối tượng khai là ma túy đá). (Trí Nhân)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 4/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cho biết, đã phối hợp với Công an huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) bắt Bùi Công Thọ (SN 1994, chỗ ở trước khi trốn là hẻm 209, Hoàng Hoa Thám, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu) theo quyết định truy nã ngày 30/5/2023, của Công an tỉnh về hành vi giết người. (Sơn Khê)

Cố ý gây thương tích

Ngày 4/7, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, bà Ngô Thị O. (SN 1977, trú tại tỉnh Tiền Giang) đi cùng chồng là Trần Văn H. (SN 1972, trú tại tỉnh Bạc Liêu) và Ngô Văn T. (SN 1984, trú tại tỉnh Tiền Giang), Mai Thanh H. (SN 1976, trú tại TP.Vũng Tàu) đến Công ty H.P. tại đường Võ Nguyên Giáp (phường 12), để đòi nợ Nguyễn Ngọc Quý (SN 1990, trú tại TP. Vũng Tàu) số tiền 4,5 triệu đồng. Trong lúc nói chuyện, nhóm bà O. và Quý xảy ra mâu thuẫn. Quý lấy kéo đâm T. và H. gây thương tích. (Nguyễn Văn)