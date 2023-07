AN NINH - TRẬT TỰ 24/7

Cố ý gây thương tích

Ngày 24/7, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý Trần Văn Tuấn, Phan Phước Tình (cùng SN 1993, trú tại xã Kim Long, huyện Châu Đức) về hành vi cố ý gây thương tích, xảy ra tại trước cổng Công ty Merry, KCN Sonadezi (thôn Hữu Phước, xã Suối Nghệ). Theo hồ sơ, tại địa điểm trên, 2 đối tượng dùng kéo đâm anh N.V.H. (SN 1993) và L.T.V. (SN 2001, cùng trú xã Quảng Thành, huyện Châu Đức) gây thương tích. (Lê Nguyễn)

Quan hệ tình dục với người dưới 16 tuổi

Ngày 24/7, Công an huyện Xuyên Mộc tiếp tục điều tra xác minh vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của gia đình bị hại, khoảng tháng 12/2022, cháu M.K.B. (SN 2011, trú tại huyện Xuyên Mộc) quen biết và nảy sinh tình cảm với Trần Hoài Nam (SN 2001, trú tại huyện Xuyên Mộc). Trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến 14/7/2023, Nam nhiều lần quan hệ tình dục với cháu B tại nơi ở của Nam tại xã Phước Tân. Sau đó gia đình cháu B. phát hiện vụ việc nên đã đến Công an xã Phước Tân (huyện Xuyên Mộc) trình báo. (An Nguyễn)

1 người tử vong vì TNGT

Ngày 24/7, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ điều tra vụ TNGT xảy ra tại giao lộ đường Hùng Vương và Trần Phú (KP.Ngãi Giao, TT. Ngãi Giao). Theo hồ sơ, xe ô tô biển số 60C-304... do anh K.L. (SN 1990, trú tại tỉnh Ninh Thuận) điều khiển đến giao lộ trên thì xảy ra tai nạn với xe mô tô biển số 72F1-035..., do ông T.H.M. (SN 1973, trú tại huyện Châu Đức) điều khiển. Hậu quả, ông M. tử vong. (Phước An)