AN NINH - TRẬT TỰ 10/7

Đánh bạc

Ngày 10/7, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc qua zalo xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, Công an TP.Vũng Tàu tuần tra kiểm soát đến khu vực giao nhau giữa đường 3/2 với đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu) thì phát hiện Lê Đình Hoàng (SN 1991, chỗ ở TP.Vũng Tàu) có biểu hiện nghi vấn nên mời về cơ quan làm việc. Tại đây, Hoàng khai nhận có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số đề thông qua Zalo, sau đó chuyển cho người khác (chưa rõ nhân thân, lai lịch) trong ngày 6/7, với tổng số tiền 15,793 triệu đồng.

Qua điều tra, Công an TP.Vũng Tàu mời Nguyễn Văn Phát (SN 1987, trú tại TP.Vũng Tàu) và Chu Hữu Tình (SN 1975, chỗ ở TP.Vũng Tàu) đến cơ quan làm việc. Tại cơ quan công an, Tình, Phát khai nhận mua số đề của Hoàng với số tiền hơn 11 triệu đồng. (Sơn Khê)

1 người tử vong vì TNGT

Ngày 10/7, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ TNGT xảy ra tại trước số nhà 147 (đường Nguyễn Tất Thành, tổ 1, KP.3, phường Phước Nguyên).

Theo hồ sơ, xe mô tô biển số 72D1-389... do anh Nguyễn T.D. (SN 2001, trú tại TP.Bà Rịa) điều khiển chở theo sau Đỗ L.T.K. (SN 2008, trú tại TP.Bà Rịa) đến địa điểm trên xảy ra tai nạn với xe đạp do ông Phạm Đ. P. (SN 1929, trú tại TP.Bà Rịa) điều khiển. Hậu quả, ông P. tử vong. (Phước An)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 10/7, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Võ Xuân Sơn (SN 1964, trú tại tỉnh Quảng Ngãi) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Sơn gây án trên địa bàn rồi bỏ trốn, nên ngày 5/6/2023 Công an TX.Phú Mỹ ra quyết định truy nã. Sơn bị lực lượng Công an tỉnh phối hợp với Công an xã An Nhơn Tây (huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh) bắt giữ. (Lê Nguyễn)