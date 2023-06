Yêu cầu khắc phục điểm mất an toàn trên QL51

Ngày 7/6, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GT-VT) có văn bản gửi Khu Quản lý đường bộ (QLĐB) IV về việc khắc phục tồn tại, bảo đảm ATGT trên QL51, đoạn qua tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Hố sâu không rào chắn tại QL51, TX.Phú Mỹ “bẫy” người tham gia giao thông.

Theo đó, dự án xây dựng đường ống thoát nước thải khu vực TX.Phú Mỹ do Ban Quản lý dự án chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư đã được Cục Quản lý đường bộ Việt Nam (nay là Khu QLĐB IV) cấp giấy phép thi công. Theo đơn vị này, quá trình thi công, chủ đầu tư và đơn vị thi công không thực hiện đúng công tác bảo đảm ATGT, mặc dù Khu QLĐB IV đã có văn bản yêu cầu khắc phục, tuy nhiên đến nay vẫn chưa nghiêm túc thực hiện.

Để bảo đảm ATGT, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Khu QLĐB IV phối hợp Ban ATGT và chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra công tác bảo đảm ATGT tại đây, nếu phát hiện vi phạm thì xử lý theo thẩm quyền; yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu khắc phục xong những điểm mất an toàn mới được thi công tiếp.

Trường hợp nhà thầu không thực hiện thì yêu cầu Khu QLĐB IV thu hồi giấy phép thi công và yêu cầu chủ đầu tư công trình hoàn trả mặt bằng theo hiện trạng ban đầu. Ngoài ra, Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu Khu QLĐB IV đôn đốc nhà thầu tăng cường bảo dưỡng thường xuyên, khẩn trương dặm các vị trí sơn bị mờ, bảo đảm ATGT.

Trước đó, Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã có bài viết phản ánh tình trạng mất ATGT trên QL51, hướng từ ngã ba Hội Bài đến KCN Mỹ Xuân A. Các lô cốt, ổ gà do quá trình thi công dọc làn đường dành cho xe máy trên quốc lộ khiến người tham gia giao thông bất an, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Đặc biệt, thời gian qua nhiều vụ sụp ổ gà, té ngã do vướng phải lô cốt, rào chắn công trình trên QL51 càng khiến người dân bức xúc.

Liên quan đến vấn đề này, Ban ATGT tỉnh đi kiểm tra, nhiều lần kiến nghị đến đơn vị quản lý QL51 nhằm sớm khắc phục, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

TRẦN TIẾN