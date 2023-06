Vụ đăng clip vu khống tại TX. Phú Mỹ: Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ xử lý

Trên mạng xã hội vừa xuất hiện clip vu khống, xúc phạm lực lượng chức năng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trong quá trình thi công bãi container và dịch vụ cảng tại phường Phước Hòa (TX.Phú Mỹ).

Các phương tiện thi công bãi container và dịch vụ cảng tại TX.Phú Mỹ.

Xúc phạm lực lượng chức năng

Qua tìm hiểu được biết, ngày 21/6, một tài khoản TikTok tên “Xuân Phạm” đã đăng clip ghi lại hình ảnh lực lượng chức năng làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong quá trình thi công bãi container và dịch vụ cảng của Công ty CP DV cảng Lưu Nguyên Cái Mép tại phường Phước Hòa. Trong clip ghi dòng trạng thái “Công an làm việc có hơi men nha quý vị, không đưa ra được thẻ ngành, có người không có bảng tên luôn nha”.

Sau một ngày đăng tải trên mạng xã hội, clip thu hút gần 3.000 lượt thả tim, gần 500 bình luận và hơn 300 lượt chia sẻ với nhiều ý kiến trái chiều gây hoang mang dư luận.

Làm việc với phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, lãnh đạo UBND TX.Phú Mỹ và UBND phường Phước Hòa khẳng định nội dung clip này đã bị xuyên tạc. Theo ông Nguyễn Hữu Vinh, Chủ tịch UBND phường Phước Hòa, clip được quay vào sáng 21/6, khi lực lượng UBND phường phối hợp với Công an TX.Phú Mỹ cùng lực lượng liên quan triển khai công tác bảo đảm ANTT trong quá trình thi công bãi container và dịch vụ cảng, tại thực địa khu đất đã cấp Giấy CNQSDĐ cho Công ty CP DV Cảng Lưu Nguyên Cái Mép.

Ông Nguyễn Hữu Vinh thông tin thêm, dự án trên được UBND tỉnh phê duyệt, do Công ty TNHH xây dựng Lưu Nguyễn (nay điều chỉnh thành Công ty CP DV Lưu Nguyên Cái Mép) làm chủ đầu tư. Toàn bộ diện tích đất thu hồi thực hiện dự án hơn 300.000m2. Trong đó, hơn 210.000m2 đất rừng phòng hộ, còn lại là đất công. Dự án được cơ quan chức năng phê duyệt phương án bồi thường và hỗ trợ theo quy định trong năm 2011. Đại diện cơ quan, ban, ngành, tổ chức quản lý đất thu hồi đã bàn giao đất tại thực địa cho chủ đầu tư để triển khai thi công công trình. Sở TN-MT cũng đã cấp Giấy CNQSDĐ hơn 300.000m2 cho Công ty CP DV Lưu Nguyên Cái Mép vào ngày 28/10/2014.

Để thực hiện dự án, 13 hộ dân trong khu vực phải di dời; trong đó 9 hộ đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và đồng ý bàn giao mặt bằng, còn 4 hộ dân chưa đồng ý và có hành vi cản trở quá trình thi công. Đây là 4 hộ dân canh tác trên đất rừng và đất công, không được bồi thường, hỗ trợ về đất nhưng về hoa màu và vật kiến trúc bị giải tỏa đã được tính toán hỗ trợ theo quy định.

Tuy nhiên, trong quá trình thi công dự án, trong các hộ dân chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, có hộ của bà Mai Thị Ràng nhiều lần tập trung đông người cản trở không cho đơn vị thi công.

Do đó, ngày 28/2/2023, UBND TX.Phú Mỹ có văn bản chỉ đạo UBND phường Phước Hòa phối hợp với Công an thị xã và các ngành liên quan thực hiện công tác bảo đảm ANTT trong quá trình triển khai dự án. Sau đó, UBND phường Phước Hòa lập kế hoạch triển khai nội dung này và thông báo cho những hộ dân chưa bàn giao mặt bằng tháo dỡ, di dời vật kiến trúc, lán trại, đồ vật dụng... trên phần diện tích đất thuộc dự án, không cản trở đơn vị thi công, không gây mất ANTT. Thời gian tháo dỡ trong vòng 8 ngày, chậm nhất là hết ngày 20/6/2023. Quá thời hạn trên, nếu hộ gia đình, cá nhân không thực hiện tháo dỡ, di dời, UBND phường sẽ tổ chức hỗ trợ thi công tháo dỡ, bàn giao mặt bằng cho dự án.

Ngày 21/6 vừa qua, khi các lực lượng tổ chức hỗ trợ thi công, bà Ràng thuê người của công ty bảo vệ xuống cản trở, chống đối. Con gái bà này đã quay phim, livestream và tài khoản “Xuân Phạm” đã đăng tải clip trên mạng xã hội với nhiều nội dung chưa đúng sự thật, vu khống, xúc phạm lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ.

Củng cố chứng cứ để xử lý

Tại buổi làm việc ngày 21/6, Đoàn tiếp tục giải thích, vận động 4 hộ dân lần cuối và yêu cầu tự tháo dỡ, di chuyển tài sản vật kiến trúc ra khỏi khu vực thi công dự án, gồm: bà Ràng (chủ tài sản là ông Đinh Văn Bắc), ông Trịnh Đình Sảng (chủ tài sản là ông Nguyễn Kim Hiệu), ông Nguyễn Văn Phường (trên đất không có tài sản), ông Nguyễn Kim Hường (trên đất thu hồi không có tài sản).

Qua giải thích, vận động, cùng với sự hỗ trợ của chủ đầu tư, 4 hộ dân vẫn không đồng ý, không hợp tác bàn giao mặt bằng. Do đó, lực lượng chức năng phải tiến hành tháo dỡ nhà tạm, chòi tạm của ông Đinh Văn Bắc (trên đùng của bà Ràng) và ông Bắc tự nguyện di dời tài sản vật kiến trúc ra khỏi khu vực thi công dự án. Đồng thời, tháo dỡ tài sản là nhà tạm, chòi tạm của ông Nguyễn Kim Hiệu và giao cho chủ đầu tư di dời tài sản vật kiến trúc của ông Hiệu về kho lưu trữ của Công ty CP DV Cảng Lưu Nguyên Cái Mép và chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao lại cho ông Hiệu theo quy định.

Chủ tịch UBND phường Phước Hòa cho biết thêm, hiện công tác bảo đảm ANTT trong quá trình thi công bãi Container và dịch vụ cảng của Công ty CP DV cảng Lưu Nguyên Cái Mép cơ bản hoàn tất và mặt bằng cũng đã bàn giao cho đơn vị thi công dự án. Để tiếp tục bảo đảm an toàn trong quá trình thi công, UBND phường chỉ đạo một tổ công tác của Công an phường có mặt tại thực địa để tiếp tục phối hợp với Công an TX.Phú Mỹ thực hiện nhiệm vụ.

“Riêng trường hợp bà Ràng, UBND phường đã có báo cáo lên UBND TX.Phú Mỹ. Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý việc đăng tải các thông tin có nội dung chưa đúng sự thật, vu khống, xúc phạm cơ quan nhà nước trên mạng xã hội của chủ tài khoản “Xuân Phạm” và các tổ chức, cá nhân (nếu có)”, ông Vinh thông tin.

Về phía chủ đầu tư, ông Trần Duy Tập, Tổng Giám đốc Công ty CP DV Lưu Nguyên Cái Mép cho biết, đối với 4 hộ chưa bàn giao mặt bằng, cơ quan chức năng tỉnh đã có quyết định thanh tra từ năm 2013 và các cấp chính quyền nhiều lần giải quyết, vận động, giải thích nhưng đến nay các hộ vẫn chưa bàn giao mặt bằng. Riêng hộ bà Ràng nhiều năm nay thường xuyên cản trở, gây khó khăn cho công tác thi công dự án.

Công ty rất chia sẻ khó khăn với người dân nên tự nguyện hỗ trợ thêm cho mỗi hộ 100 triệu đồng. Nhưng các hộ vẫn không đồng ý. Hiện công ty rất thiện chí, sẵn sàng nâng mức hỗ trợ và có những giải pháp khác như: tạo việc làm cho các trường hợp bị mất thu nhập; lập quỹ học bổng cho các con, cháu của các hộ dân có đất thu hồi... để góp phần ổn định cuộc sống cho những gia đình này. (Ông Trần Duy Tập, Tổng Giám đốc Công ty CP DV Lưu Nguyên Cái Mép)

Bài, ảnh: TRÚC GIANG