Phòng ngừa vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ

Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh (Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) vừa có văn bản đề nghị UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, sở, ban, ngành, Ban Chỉ đạo 138 huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện quyết liệt những văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, UBND tỉnh về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí (VK), vật liệu nổ (VLN), công cụ hỗ trợ (CCHT), ma túy, hàng cấm, bảo đảm an ninh, an toàn hàng không.

Theo đó, Công an tỉnh thực hiện hiệu quả các chuyên đề, kế hoạch của công an liên quan đến hoạt động vận chuyển trái phép VK, VLN, CCHT, ma túy, hàng cấm qua đường hàng không. Xây dựng kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy qua đường hàng không, bưu điện, chuyển phát nhanh…

Sở Công thương tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật trong thương mại điện tử. Tập trung rà soát, ngăn chặn hoạt động rao bán VK, VLN, CCHT, ma túy, hàng cấm trên các trang thương mại điện tử.

Cục Hải quan tỉnh triển khai hiệu quả giải pháp đấu tranh với hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không theo thẩm quyền. Trường hợp phát hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm liên quan đến những vấn đề trên, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an để đấu tranh làm rõ, truy xét tận gốc, trước khi tuyên truyền công khai.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ quan, đơn vị chức năng tích cực phối hợp với sở, ban, ngành, cơ quan, DN hoạt động trên lĩnh vực hàng không đóng tại địa bàn triển khai hiệu quả, đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh hàng không. Xây dựng và phát huy hiệu quả các Tổ công tác tuần tra, kiểm soát công khai, qua đó chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm, vi phạm pháp luật hoạt động trên tuyến giao thông, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép VK, VLN, CCHT, ma túy, hàng cấm qua đường hàng không.

TRÍ NHÂN