Phá chuyên án, bắt 2 đối tượng mua bán ma túy số lượng lớn

Ngày 19/6, Công an TP.Vũng Tàu đang tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng trong chuyên án 523K “mua bán trái phép chất ma túy”. Trước đó, qua công tác nghiệp vụ cơ bản, Công an TP.Vũng Tàu phát hiện nhóm đối tượng có hành vi “mua bán trái phép chất ma túy” là thuốc lắc và ma túy tổng hợp dạng khay với số lượng lớn liên huyện, tỉnh.

Ngày 28/5, Công an TP.Vũng Tàu xác lập chuyên án 523K để đấu tranh làm rõ vai trò, hành vi vi phạm đối với từng đối tượng trong đường dây. Thực hiện đấu tranh, Công an TP.Vũng Tàu đã bắt giữ 2 đối tượng có hành vi “mua bán trái phép chất ma túy” là Trần Đức Anh (SN 1999, trú tại TP.Vũng Tàu) và Nguyễn Trần Phương Uyên (SN 2001, trú tại huyện Châu Đức). Qua khám xét, cơ quan công an đã thu giữ tổng số tang vật gồm 16 gói nghi ma túy tổng hợp dạng khay nặng 10,807kg, 405 viên thuốc lắc, 12 túi dung dịch nghi chứa ma túy và nhiều tang vật khác. Công an TP.Vũng Tàu đang tiếp tục đấu tranh bắt giữ xử lý các đối tượng còn lại trong đường dây.

Đây là chuyên án triệt phá thành công với số lượng ma túy tổng hợp lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.

VĂN ANH