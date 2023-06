Kỳ cuối: Chung tay phòng, chống ma túy

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

Dự báo thời gian tới tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp. Do đó lực lượng chức năng tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng này.

Phá nhiều vụ án lớn

Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ vận chuyển, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Tối 14/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Chương trình tôn vinh điển hình tiên tiến và hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy do Bộ Công an - cơ quan thường trực về phòng chống ma túy tổ chức. Để công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy được tăng cường và nâng cao hiệu quả, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống ma túy. Tuyên truyền về hậu quả, tác hại của ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp và ma túy “núp bóng” các loại thực phẩm. Chú trọng xây dựng và triển khai các chương trình giáo dục phòng, chống ma túy cho thanh niên, thiếu niên, HS, SV. Tăng cường đấu tranh, triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp; các tổ chức, đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, liên tỉnh, xuyên quốc gia, nhất là trên các tuyến biên giới đất liền, trên biển, cửa khẩu, hàng không, bưu điện... trên cơ sở “phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát, từ cơ sở”. Theo Thủ tướng, “gia đình là hạt nhân của xã hội”; có nhiều nạn nhân của tệ nạn ma túy xuất phát từ những hoàn cảnh thiếu sự quan tâm, dạy dỗ của gia đình, bị kẻ xấu lôi kéo; vì vậy các gia đình hãy quan tâm để con em mình tránh xa ma túy.

Điển hình, ngày 22/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tạm giữ hình sự Nguyễn Duy Tân (37 tuổi, trú tại phường Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ) để điều tra về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”. Nguyễn Duy Tân là đối tượng trong Chuyên án 0323L, vừa được Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh đấu tranh thành công.

Trước đó, khoảng 18 giờ 40 phút ngày 21/6, tại tổ 15, KP.Mỹ Thạnh, phường Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ, lực lượng công an bắt quả tang Nguyễn Duy Tân đang thực hiện hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 20 gói ma túy đá, trọng lượng khoảng 120 gam.

Đối tượng Tân trong Chuyên án 0323L, vừa được Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh đấu tranh thành công.

Làm việc với cơ quan công an, ban đầu Nguyễn Duy Tân khai nhận, do nghiện ma túy, nên nảy sinh ý định mua ma túy của người khác để bán lại kiếm tiền lời và sử dụng. Để thực hiện ý đồ trên, Tân lên TP. Hồ Chí Minh mua ma túy đá của một người đàn ông tại khu vực Bến xe miền Đông, quận Bình Thạnh, đem về bán lại cho các đối tượng khác ở TX.Phú Mỹ và huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai), kiếm lời từ 150 ngàn đồng đến 400 ngàn đồng/một gói ma túy đá.

Tang vật ma tuý trong Chuyên án 0323L, vừa được Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh đấu tranh thành công.

Để đối phó với cơ quan chức năng, Nguyễn Duy Tân không trực tiếp đem giao ma túy cho con nghiện, mà thường yêu cầu người mua phải chuyển tiền trước. Khi đã nhận được tiền, đối tượng bỏ ma túy vào trong những bao thư đem đến điểm hẹn chờ người mua đến lấy. Mọi giao dịch mua bán ma túy, đối tượng đều thực hiện thông qua mạng xã hội. Tân là đối tượng đã có 2 tiền án.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã bắt, khởi tố 4 đối tượng trong Chuyên án 0323L và tiếp tục điều tra, mở rộng.

Trước đó, ngày 10/6, thực hiện Tháng cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy (Tháng 6/2023), Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an TP. Bà Rịa đấu tranh chuyên án, bắt quả tang Lê Minh Tuấn (31 tuổi, trú tại xã Tân Hải, TX.Phú Mỹ) có hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”, thu giữ 600 viên ma túy dạng thuốc lắc. Trong quá trình làm việc, Tuấn tự nguyện giao nộp thêm 133 viên thuốc lắc, 30 gam ma túy dạng khay, 1 súng tự chế cùng 15 viên đạn.

Tương tự, qua công tác nghiệp vụ cơ bản, Công an TP.Vũng Tàu phát hiện nhóm đối tượng có hành vi “mua bán trái phép chất ma túy” là thuốc lắc và ma túy tổng hợp dạng khay với số lượng lớn liên huyện, tỉnh.

Ngày 28/5, Công an TP.Vũng Tàu xác lập chuyên án 523K để đấu tranh làm rõ vai trò, hành vi vi phạm đối với từng đối tượng trong đường dây. Thực hiện đấu tranh, Công an TP.Vũng Tàu bắt giữ 2 đối tượng có hành vi “mua bán trái phép chất ma túy” là Trần Đức Anh (SN 1999, trú tại TP.Vũng Tàu) và Nguyễn Trần Phương Uyên (SN 2001, trú tại huyện Châu Đức). Qua khám xét, cơ quan công an thu giữ tang vật gồm 16 gói nghi ma túy tổng hợp dạng khay nặng 10,807kg và 405 viên thuốc lắc, 12 túi dung dịch nghi chứa ma túy cùng nhiều tang vật khác. Công an TP.Vũng Tàu đang tiếp tục đấu tranh bắt giữ xử lý các đối tượng còn lại trong đường dây. Đây là chuyên án triệt phá thành công với số lượng ma túy tổng hợp lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.

Chung tay ngăn chặn

Thời gian qua, để đối phó với những thủ đoạn của tội phạm ma túy, BĐBP tỉnh phối hợp chặt chẽ với Công an, Cảnh sát biển, Hải quan để trao đổi tình hình, cung cấp thông tin nhằm phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

“BĐBP tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an, Cảnh sát biển, Hải quan trao đổi tình hình, cung cấp thông tin để phục vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, chỉ đạo các đơn vị tiếp tục phối hợp với 26 xã, phường, thị trấn ven biển tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm ma túy. Đồng thời, bố trí trinh sát “nằm vùng” ở những địa bàn phức tạp để nắm tình hình, đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, rà soát, sàng lọc các đối tượng nghi vấn; chốt chặn ở những khu vực trọng điểm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động vận chuyển, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy”, Đại tá Mai Anh Tuấn, Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh nói.

Theo Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh cho biết, hiện nay, số lượng người nghiện trên địa bàn còn nhiều, làm phát sinh nhu cầu về ma túy. Dự báo tội phạm và tệ nạn ma túy trong thời gian tới tiếp tục diễn biến phức tạp.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có thể trở thành địa điểm mà các đối tượng sản xuất ma túy nhắm đến, trở thành địa bàn tiêu thụ trung chuyển, là “điểm đến” của các loại ma túy mới, gây rối loạn tâm thần, khó kiểm soát. Tình trạng sử dụng, tổ chức sử dụng ma túy tổng hợp gia tăng và diễn biến phức tạp hơn. Đối tượng ma túy ngày càng trẻ hóa, manh động, liều lĩnh, táo tợn, đặc biệt là đối tượng nghiện ma túy tổng hợp rơi vào trạng thái “loạn thần”, “ngáo đá”.

Vì vậy, thời gian tới, lực lượng công an và các thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tiếp tục tuyên truyền phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, trong đó tập trung vào nhóm đối tượng có nguy cơ cao. Tiếp tục rà soát, kiện toàn các tổ chức quần chúng phòng, chống tội phạm ở cơ sở. Xây dựng, nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ phòng, chống ma túy, trong đó phát huy vai trò nòng cốt của mặt trận, công đoàn, cựu chiến binh, hội nông dân, thanh niên, phụ nữ... phát huy hiệu quả các mô hình như “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải” về an ninh trật tự, mô hình “Phòng, chống ma túy” ở cơ sở.

“Thực hiện Tháng phòng chống ma túy (tháng 6/2023), Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, đối tượng trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dữ liệu CCCD. Khai thác tối đa hiệu quả hệ thống dữ liệu phục vụ công tác nghiệp vụ công an và các yêu cầu quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an xã chính quy trong công tác phòng, chống ma túy ngay từ cơ sở”, Đại tá Bùi Văn Thảo nói.

Bài, ảnh: NHÓM PV NỘI CHÍNH