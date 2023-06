Kỳ 2: Những câu chuyện buồn do ma túy

Tối 14/6, tại Chương trình tôn vinh điển hình tiên tiến và hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy do Bộ Công an - cơ quan thường trực về phòng chống ma túy tổ chức, một thông tin được nêu lên khiến nhiều người lo ngại. Theo thống kê, trên thế giới hiện có hơn 275 triệu người sử dụng ma túy bất hợp pháp. Nước ta có khoảng 196.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý; đa số không có việc làm hoặc có việc làm không ổn định, tiềm ẩn nguy cơ cao phát sinh tội phạm và phức tạp về trật tự, an toàn xã hội. Tội phạm ma túy là những đối tượng phức tạp, nguy hiểm, ngày càng có xu hướng tinh vi, manh động, liều lĩnh. Ma túy tổng hợp, tân dược gây nghiện và các loại ma túy mới xuất hiện ngày càng nhiều, ngụy trang dưới nhiều hình thức tinh vi khác nhau. Tình hình ma túy học đường diễn biến phức tạp; số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy có xu hướng tăng cao ở lứa tuổi trẻ. Tội phạm và tệ nạn ma tuý đã gây lo lắng, bức xúc trong nhân dân, đe dọa đến sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước.