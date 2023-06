Một ngày triệt phá 3 vụ án ma túy

Ngày 14/6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cho biết, các đơn vị trực thuộc vừa triệt phá 3 vụ, bắt giữ 7 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

4 đối tượng (lần lượt từ trái sang phải) Trần Ngọc Anh Thư, Thạch Trí Cường, Nguyễn Chí Cường và Lê Trọng Thắng cùng tang vật.

Trước đó, vào lúc 9 giờ ngày 13/6, tại khu vực đường Trần Bình Trọng (phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu), lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh phối hợp với Đồn Biên phòng Chí Linh và Công an phường Nguyễn An Ninh phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng, gồm: Thạch Trí Cường (SN 2003, ngụ tỉnh Sóc Trăng); Trần Ngọc Anh Thư (SN 2005, ngụ phường 12, TP. Vũng Tàu); Nguyễn Chí Cường (SN 2000, ngụ phường 3, TP. Vũng Tàu) và Lê Trọng Thắng (SN 1986, ngụ phường 10, TP. Vũng Tàu), đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ trên người của Thạch Trí Cường 7 gói ma túy tổng hợp dạng đá có trọng lượng 2,5gram, trên người của Trần Ngọc Anh Thư 1 gói ma túy tổng hợp dạng khay có khối lượng khoảng 0,3gram.

Đối tượng Phan Thanh Sang cùng tang vật.

Tiếp đó, lúc 12 giờ 15 phút ngày 13/6, tại khu vực đường Trần Bình Trọng (phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu), lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh phối hợp với Đồn Biên phòng Chí Lin và Công an phường Nguyễn An Ninh tiếp tục phát hiện, bắt giữ vợ chồng Phan Thanh Sang (SN 1990, ngụ phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu) và Bùi Thị Bích Dung (SN 1989, ngụ tỉnh Ninh Thuận), đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu được gồm 11 gói ni ma túy tổng hợp dạng đá, khối lượng khoảng 10gram.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Phan Thanh Sang tại địa chỉ 215/11/20 Ba Cu (phường 4, TP. Vũng Tàu), lực lượng chức năng thu giữ thêm 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá có trọng lượng khoảng 5gram.

Đối tượng Huỳnh Tấn Trường cùng tang vật.

Cũng trong ngày 13/6, tại khu vực đường Võ Nguyên Giáp (phường 12, TP. Vũng Tàu), lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh phối hợp với Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa – Vũng Tàu và Tổ tuần tra Cảnh sát trật tự Công an tỉnh phát hiện, bắt quả tang đối tượng Huỳnh Tấn Trường (SN 1994, ngụ xã An Ngãi, huyện Long Điền) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý. Tang vật thu giữ gồm 4 ống ma tuý loại heroin có trọng lượng khoảng 1gram.

Tin, ảnh: MINH NHÂN