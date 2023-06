Liên quan đến vụ đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Thanh tra Giao thông (Sở GT-VT): Bắt thêm 2 nhân viên

Ngày 30/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết, đã bắt thêm hai nhân viên thanh tra giao thông (Sở Giao thông-Vận tải) trong vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra vào vào tháng 4/2023.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đọc lệnh bắt ông H.

Hai người bị bắt là T.N.H (60 tuổi, trú tại phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa, nhân viên) và P.V.D (46 tuổi, trú tại phường Phước Hưng, TP. Bà Rịa, nhân viên) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đọc lệnh bắt ông D.

Trước đó vào tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 9 bị can là thanh tra giao thông (thuộc Sở Giao thông-Vận tải) và chủ DN vận tải trong vụ án đưa và nhận hối lộ với số tiền hơn 10 tỷ đồng. Qua mở rộng vụ án, cơ quan công an đã bắt giữ thêm 2 người trên để tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-HUY NA