Huy động sức dân ngăn ngừa tội phạm

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã huy động được sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân trong phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH), góp phần giữ vững an ninh trật tự (ANTT) và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Đại tá Lý Xuân Cường, Trưởng phòng Xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” - Công an tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp.

Người dân tích cực tham gia

Là địa bàn trung tâm của TP.Vũng Tàu, phường 7 có 9 khu phố, 126 tổ dân phố, với hơn 7 ngàn hộ và 31 ngàn nhân khẩu. Toàn phường có 62 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT như: nhà nghỉ, khách sạn, massage, cầm đồ... và hơn 200 phòng trọ lưu trú. Phường có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, tuy nhiên cũng là nơi tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNXH, tội phạm lợi dụng hoạt động.

Để giữ vững ANTT trên địa bàn, lực lượng Công an phường đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, kết hợp tuyên truyền, vận động người dân phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Trong đó, công tác phối hợp giữa lực lượng công an với các ban, ngành, đoàn thể địa phương được Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ban Chỉ đạo 138) phường chú trọng.

Hằng năm, Công an phường đã phối hợp tuyên truyền phòng, chống tội phạm trực tiếp hơn 50 buổi với 30 ngàn lượt người tham dự; tổ chức cho hơn 95% hộ dân ký cam kết bảo đảm an toàn giao thông, PCCC, tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, xây dựng đô thị văn minh, bài trừ các TNXH... Nhờ làm tốt công tác này, mỗi năm, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng chức năng gần 200 tin liên quan đến tình hình ANTT, trong đó nhiều tin có giá trị phục vụ công tác điều tra.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng, nhân rộng mô hình bảo đảm ANTT và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” luôn được củng cố và các tổ chức đoàn thể, nhân dân tích cực tham gia. Trong đó, mô hình “Liên gia tự quản phòng chống tội phạm” đã phát triển được 301 tổ hoạt động có hiệu quả.

“Các mô hình bảo đảm ANTT được đông đảo quần chúng tham gia. Nhiều mô hình đã đi vào cuộc sống, trở thành những hương ước, quy ước trong công tác giữ gìn ANTT tại cộng đồng dân cư”, Thiếu tá Nguyễn Thị Thùy Trang, Phó Trưởng Công an phường 7 nói.

Chia sẻ thêm về công tác phối hợp, bà Nguyễn Thị Minh, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường 1 cho hay, UBMTTQ Việt Nam phường cùng với Công an phường thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền để người dân nhận diện âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm để có biện pháp đấu tranh, phòng ngừa. “Công tác tuyên truyền được các ban, ngành, đoàn thể phường triển khai đồng bộ, thường xuyên, đa dạng hóa về nội dung, hình thức, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức, cảnh giác của người dân”, bà Minh nói.

Phát huy khối đại đoàn kếttoàn dân tộc

Từ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, TP.Vũng Tàu đã triển khai nhiều mô hình bảo đảm ANTT hoạt động hiệu quả như: “Liên gia tự quản phòng, chống tội phạm”, “Camera giám sát an ninh”. Riêng đối với mô hình “Camera giám sát an ninh”, thành phố đã lắp đặt được 1.611 camera bằng nguồn xã hội hóa. Trong 10 năm qua (từ năm 2013-2023), dữ liệu hệ thống camera này đã giúp lực lượng công an phát hiện, xử lý 271 vụ, bắt 738 đối tượng vi phạm pháp luật...

Theo Thượng tá Nguyễn Tấn Ngọc Duy, Phó Trưởng Công an TP. Vũng Tàu, công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nói chung và công tác phối hợp với mặt trận được gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước khác.

"Với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, công tác này đã phát huy được hiệu quả. Qua đó, khẳng định rõ vai trò, hiệu quả mối quan hệ phối hợp gắn bó giữa lực lượng công an với MTTQ và các tổ chức thành viên nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh, tiềm lực to lớn của toàn dân trong phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn hiện nay", Thượng tá Nguyễn Tấn Ngọc Duy nói.

Trong 10 năm qua, Công an TP.Vũng Tàu đã phối hợp tổ chức tuyên truyền 897 buổi/gần 405 ngàn lượt người về một số nội dung như: kỹ năng phòng, chống tội phạm, ma túy, an toàn giao thông, PCCC, bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em... Bên cạnh đó, phối hợp xây dựng 93 phóng sự truyền hình và xây dựng hơn 1,1 ngàn bản thông báo, tin, bài đăng trên báo hoặc các trang fanpage về nội dung phòng, chống tội phạm.



Bài, ảnh: PHƯỚC AN