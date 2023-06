Công tác lấy lời khai, hỏi cung bị can đúng quy định của pháp luật

* Bế giảng lớp tập huấn, huấn luyện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Chiều ngày 16/6, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết thực tiễn công tác lấy lời khai, hỏi cung bị can của lực lượng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.

Trong giai đoạn 2012 – 2022, dưới sự chỉ đạo, theo dõi của Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp, đội ngũ điều tra viên, cán bộ điều tra ngày càng được nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu pháp luật, đáp ứng được yêu cầu công tác, nhiệm vụ được phân công.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Quá trình hỏi cung, lấy lời khai, điều tra viên, cán bộ điều tra đã chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, của ngành, qua đó góp phần làm rõ hành vi phạm tội, vai trò, vị trí, động cơ, mục đích, nguyên nhân, điều kiện... phạm tội của các đối tượng.

Cùng với đó, cán bộ điều tra kịp thời nhận thức những sơ hở, thiếu sót trong hoạt động điều tra để có biện pháp khắc phục, phòng ngừa. Vì vậy, chưa xảy ra trường hợp nào bị xử lý kỷ luật hoặc bị khởi tố do vi phạm các nguyên tắc của Bộ luật Tố tụng hình sự liên quan đến hoạt động lấy lời khai, hỏi cung bị can.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, chia sẻ những cách làm hay, phương hướng khắc phục những tồn tại, hạn chế và khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn tổ chức lấy lời khai, hỏi cung bị can của các vụ án hình sự, ma túy, kinh tế, chức vụ và cơ sở vật chất đáp ứng cho việc thực hiện lấy lời, hỏi cung bị can có ghi âm, ghi hình có âm thanh.

* Chiều 16/6, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an đã tổ chức lễ bế giảng lớp tập huấn, huấn luyện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của lực lượng Cảnh sát giao thông năm 2023.

Trong 5 ngày tham gia lớp tập huấn, các học viên đã được phổ biến các nội dung quan trọng về tác động của biến đổi khí đậu đến công tác công an và công tác ứng phó với biển đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự trong lực lượng CAND; những vấn đề cơ bản và công tác xây dựng kế hoạch trong phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên đường thủy; tập huấn các phương pháp tìm kiếm phương tiện, người bị nạn và cứu người, vớt tài sản trên đường thủy.

Bên cạnh đó, các học viên cũng đã thực hành các kỹ thuật bơi cứu nạn, cứu người bị đuối nước; điều khiển phương tiện thủy phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự.

Kết thúc lớp tập huấn, 100% học viên đủ điều kiện được công nhận hoàn thành lớp tập huấn, trong đó nhiều đồng chí đạt loại xuất sắc cả hai nội dung lý thuyết và thực hành.

Tại lễ bế giảng, 32 học viên được tặng giấy khen của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông vì có thành tích trong công tác tổ chức và tham gia tập huấn.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-THÀNH TRUNG