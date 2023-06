Công an tỉnh khen thưởng 3 quần chúng dũng cảm bắt cướp

Ngày 7/6, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc - Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Châu Đức trao Giấy khen cho 3 quần chúng có thành tích đột xuất trong đấu tranh phòng, chống tội phạm gồm: Nguyễn Đức Hoàng (38 tuổi), Luyện Văn Tuyên (38 tuổi) và Trương Thanh Tuấn (39 tuổi, cùng trú tại huyện Châu Đức).

Đại diện Công an tỉnh trao Giấy khen cho các quần chúng dũng cảm bắt cướp

Trước đó, khoảng 9 giờ 45 phút, ngày 6/5, đối tượng Lê Văn Luân (SN 1998, trú tại phường Hắc Dịch, TX.Phú Mỹ) vào tiệm vàng P.Đ.T (TT. Ngãi Giao, huyện Châu Đức) hỏi mua chiếc lắc tay trị giá hơn 50 triệu đồng. Sau khi xem, Luân bất ngờ cầm chiếc lắc chạy khỏi tiệm vàng, len lỏi qua các dãy nhà bỏ trốn. Tuy nhiên, người dân đã hô hoán bao vây, đồng thời, báo Công an TT.Ngãi Giao đến hỗ trợ và nhanh chóng bắt giữ được đối tượng. Tại cơ quan công an, Luân khai nhận, do nợ nần, thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi cướp tiệm vàng.

Với tinh thần dũng cảm, kiên quyết tấn công tội phạm của các công dân, Giám đốc Công an tỉnh đã quyết định tặng Giấy khen, kèm theo tiền thưởng kịp thời biểu dương, ghi nhận thành tích xuất sắc của các anh.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-HUY HẢI