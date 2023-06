Cảnh giác cướp tài sản tại các tiệm vàng

Gần đây, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều đối tượng đến tiệm kinh doanh vàng giả vờ hỏi mua rồi cướp tài sản. Thủ đoạn này không mới, nhưng vẫn còn nhiều chủ tiệm vàng “dính bẫy”.

Lê Văn Luân (SN 1998, trú tại phường Hắc Dịch, TX.Phú Mỹ) vào tiệm vàng P.Đ.T (TT. Ngãi Giao, huyện Châu Đức) hỏi mua chiếc lắc tay rồi cướp nhưng bị bắt ngay sau đó.

Chỉ trong vòng hơn 1 tháng, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp tài sản tại các tiệm vàng. Điển hình là vụ vừa xảy ra vào hơn 19 giờ ngày 31/5 ở tiệm vàng K.H. (TT.Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc). Vào thời điểm trên, 1 nam thanh niên đến tiệm vàng này hỏi mua dây chuyền vàng 18k trị giá khoảng 20 triệu đồng. Khi được chủ tiệm đưa vàng cho xem, nam thanh niên bất ngờ cầm vàng bỏ chạy vào hướng chợ Phước Bửu. Do trời tối, nhiều đường hẻm không có camera nên việc lần theo dấu vết đối tượng gặp nhiều khó khăn.

Tương tự, khoảng 9 giờ 45 phút ngày 6/5, Lê Văn Luân (SN 1998, trú tại phường Hắc Dịch, TX.Phú Mỹ) vào tiệm vàng P.Đ.T (TT. Ngãi Giao, huyện Châu Đức) hỏi mua lắc tay trị giá hơn 50 triệu đồng. Sau khi xem, Luân bất ngờ cầm chiếc lắc chạy khỏi tiệm vàng, len lỏi qua các dãy nhà bỏ trốn. Tuy nhiên, người dân hô hoán bao vây, đồng thời, báo Công an TT.Ngãi Giao đến hỗ trợ nên nhanh chóng bắt giữ được đối tượng. Tại cơ quan công an, Luân khai nhận, do nợ nần, thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp tiệm vàng.

Theo cơ quan công an, đặc điểm chung của các vụ án nêu trên là trước khi “ra tay”, đối tượng nghiên cứu kỹ quy luật hoạt động của tiệm vàng và chọn buổi trưa, buổi tối hoặc thời điểm ít người qua lại để gây án. Đặc biệt, có trường hợp chuẩn bị hung khí sẵn sàng chống trả nếu bị bao vây, bắt giữ.

Công an huyện Xuyên Mộc cho biết, thủ đoạn của các đối tượng không mới nhưng do chủ quan với loại tội phạm giả vờ mua vàng rồi bỏ chạy nên nhiều chủ tiệm vàng vô tình tạo kẽ hở để đối tượng xấu ra tay. Thậm chí có người còn giao hẳn vàng cho khách dù chưa thu tiền.

Đại tá Lý Xuân Cường, Trưởng phòng xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ-Công an tỉnh cho biết, thời gian qua, Phòng phối hợp cùng công an các đơn vị, địa phương, DN, trường học tuyên truyền phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm. Đồng thời lực lượng công an thường xuyên tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn.

Tuy nhiên, để chủ động phòng ngừa, các tiệm vàng cần nêu cao tinh thần cảnh giác trong hoạt động kinh doanh. Chú ý thông báo cho lực lượng công an đối tượng nghi vấn (thường xuyên lảng vảng, dòm ngó tiệm vàng…).

Đồng thời, thường xuyên cập nhật, theo dõi trên phương tiện thông tin đại chúng về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp giật tài sản. Rà soát, củng cố, kiện toàn lực lượng bảo vệ và chủ động lắp đặt camera an ninh, thiết bị báo động đảm bảo chất lượng để cảnh báo, kết nối trực tiếp đến cơ quan công an gần nhất.

