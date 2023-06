Bắt đối tượng liên quan vụ nổ súng làm 4 người bị thương

Ngày 10/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết, đã phối hợp với Công an TP.Vũng Tàu bắt giữ đối tượng Đào Đình Trọng (còn gọi là Trọng “khùng” (SN 1985, trú tại phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu), theo Quyết định truy tìm số 68/QĐ-TT ngày 5/5/2023, của Công an tỉnh.

Đối tượng Đào Đình Trọng

Trọng “khùng” là đối tượng liên quan trong vụ nổ súng, khiến 4 người bị thương phải đi bệnh viện cấp cứu, xảy ra ở huyện Long Điền vào tối 4/5.

Như Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã thông tin, khoảng 17 giờ 50 phút ngày 4/5, nhóm của Trọng có 5 đối tượng gồm: Trọng, Lê Văn Khánh (SN 1994, trú tại TP.Vũng Tàu), Bùi Phúc Giang (SN 1979, trú tại tỉnh Bến Tre), Nguyễn Anh Quốc SN 1990, trú TP.Vũng Tàu) và một đối tượng tên Trường Giang đi xe ô tô đến huyện Long Điền để gặp Nguyễn Minh Vũ (tên thường gọi “Tèo gà”, SN 1993, trú huyện Long Điền) giải quyết mâu thuẫn. Điểm hẹn của hai bên tại khu vực trước Trung tâm y tế huyện Long Điền.

Đến nơi, nhóm của Trọng “khùng” gặp Vũ và 1 nam thanh niên đi trên một xe máy. Tại đây, giữa hai bên xảy ra vụ việc nổ súng, do phía bên Vũ thực hiện.

Hậu quả, Lê Văn Khánh, Bùi Phúc Giang, Nguyễn Anh Quốc, Trường Giang trong nhóm Trọng bị thương tích được đưa đi bệnh viện cấp cứu, điều trị. Riêng Trọng “khùng” sau đó đã bỏ trốn khi bị công an truy tìm.

Nhận được tin báo, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm, điều tra vụ việc. Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ 8 vỏ đạn AR15, 1 đầu đạn AR15, 1 dao tự chế, 1 kiếm tự chế và một số vật dụng liên quan.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN