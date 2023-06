AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 7/6/2023

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 7/6, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý Tô Anh Khoa (SN 1994, trú tại TP. Bà Rịa) về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại một nhà nghỉ thuộc KP.7, phường Phước Hưng. Tang vật thu giữ gồm 2 gói nilon hàn kín bên trong chứa chất kết tinh không màu, trong suốt (đối tượng khai là ma túy đá). (Trí Nhân)

Giao cấu với trẻ em

Ngày 7/6, Công an TP.Vũng Tàu tiếp tục điều tra xử lý vụ giao cấu với người dưới 16 tuổi xảy ra tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường 10. Theo trình bày của bị hại, do có quan hệ yêu đương, nên Nguyễn Kiên Trường Tín (SN 1997, trú tại TP.Hồ Chí Minh) đã quan hệ tình dục với cháu V.K.N (SN 2008, trú tại TP. Vũng Tàu). (Phước An)

Đánh bạc

Ngày 7/6, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc xảy ra tại một căn nhà trong hẻm 625, đường 30/4, phường Rạch Dừa. Trước đó, tại căn nhà trên, Công an TP. Vũng Tàu bắt quả tang 4 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Hải (SN 1975, trú tại tỉnh Bến Tre), Nguyễn Tấn Phong (SN 1972, trú tại TP. Vũng Tàu), Nguyễn Hàm Phượng (SN 1984, trú tại tỉnh Nghệ An), Thái Thị Bích Ngọc (SN 1978, trú tại TP. Vũng Tàu) đánh bài ăn tiền. Tang vật thu giữ 13,6 triệu đồng. (Nguyễn Văn)