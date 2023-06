AN NINH - TRẬT TỰ

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 16/6, Công an huyện Long Điền đã lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma tuý xảy ra tại ấp Phước Bình (xã Tam Phước, huyện Long Điền). Trước đó, tại địa điểm trên, Công an xã Tam Phước bắt quả tang Nguyễn Minh Quang (SN 1998, trú tại huyện Long Điền) đang tàng trữ trái phép 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Nguyễn Văn)

Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi

Ngày 16/6, Công an TX.Phú Mỹ đã lập hồ sơ xử lý Tô Ngọc Thạch (SN 1987, trú tại tỉnh Bình Dương) về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi. Theo thông tin ban đầu, tại tổ 13 (KP. Phước Lập, phường Mỹ Xuân), Thạch đã có hành vi dâm ô với 2 cháu nhỏ. (Sơn Khê)

Trộm cắp tài sản

Ngày 16/6, Công an TX.Phú Mỹ đã lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, anh Trần Đ.A. (SN 1989, chỗ ở thôn Phước Hiệp, xã Tân Hòa, TX. Phú Mỹ) phát hiện mất 1 điện thoại tại nơi ở nên đã gọi đến Ngân hàng Agribank để khóa tài khoản. Tuy nhiên, nhân viên ngân hàng thông báo 1 giao dịch đã chuyển số tiền 57 triệu đồng từ tài khoản của anh A. vào số tài khoản của Trương T.T. (SN 1987, bạn cùng phòng của anh A, trú tại tỉnh Bến Tre). Sau đó, anh A. đã đến cơ quan công an trình báo. (Phước An)

Lập biên bản 128 trường hợp vi phạm TTATGT

Ngày 16/6, qua tuần tra, kiểm soát lực lượng CSGT toàn tỉnh đã lập biên bản 128 trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ với các lỗi như: không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ, quá tải, sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện… Theo đó, lực lượng chức năng đã tạm giữ 3 xe ô tô, 29 xe mô tô. Bên cạnh đó, lực lượng CSGT đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 149 trường hợp vi phạm TTATGT với số tiền gần 474 triệu đồng, tước GPLX 38 trường hợp. (Trí Nhân)