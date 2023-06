AN NINH - TRẬT TỰ

Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 15/6, Công an tỉnh đã lập hồ sơ xử lý vụ mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại tổ 5, ấp Tân Bình, xã Sơn Bình. Trước đó, lực lượng Công an tỉnh bắt quả tang Nguyễn Trường P. (SN 2006, trú tại huyện Xuyên Mộc) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 34 gói nilon hàn kín bên trong chứa chất kết tinh không màu, trong suốt (đối tượng khai là ma túy).

Ngày 15/6, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại trước số 888/1 đường 30/4, phường 11. Theo thông tin ban đầu, tại địa điểm trên, Công an TP. Vũng Tàu bắt quả tang Huỳnh Đình Luân (SN 1992, trú tại tỉnh Quảng Ngãi) có hành vi tàng trữ trái phép 1 gói nilon hàn kín bên trong chứa chất kết tinh không màu, trong suốt (đối tượng khai là ma túy đá). (Phước An, Văn Anh)

Cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản

Ngày 15/6, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản xảy ra tại rẫy của ông Phạm D.P. (SN 1983, ở tổ 8, ấp Phú Lộc, xã Hòa Hiệp). Theo thông tin ban đầu, 3 đối tượng (chưa rõ thân nhân lai lịch) cầm theo 3 mã tấu vào rẫy trên trộm 1 máy cưa, 1 lồng chim cảnh. Ông P. phát hiện, truy đuổi thì các đối tượng chém 2 nhát vào vai và đứt bàn tay trái. (Lê Nguyễn)

TNGT, 1 người tử vong

Ngày 15/6, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý vụ TNGT xảy ra tại khu vực trước số 808 đường 30/4, phường 11. Theo hồ sơ, xe mô tô biển số 72E1-600.. do ông Ng.V.H. (SN 1989, trú tại TP.Vũng Tàu) điều khiển đến địa điểm trên thì đâm vào dải phân cách và tử vong. (Sơn Khê)