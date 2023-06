AN NINH - TRẬT TỰ

Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 11/6, Công an huyện Côn Đảo đã lập hồ sơ xử lý vụ mua bán trái phép chất ma tuý xảy ra tại Khu dân cư số 3. Trước đó, Công an huyện Côn Đảo đã bắt quả tang Huỳnh Kim Nghĩa (SN 1996) và Trương Văn Khang (SN 1994, trú tại huyện Côn Đảo) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 1 gói nhỏ nilon hàn kín bên trong chứa chất kết tinh không màu (các đối tượng khai là ma túy đá). (Nguyễn Văn)

Ngày 11/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã lập hồ sơ xử lý vụ mua bán trái phép chất ma tuý xảy ra tại tổ 2, KP. Trảng Lớn, phường Hắc Dịch. Theo hồ sơ, lực lượng Công an tỉnh đã bắt quả tang Nguyễn Thanh Thuận (SN 2003, trú tại TX. Phú Mỹ) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1 gói nhỏ nilon hàn kín bên trong chứa chất kết tinh không màu (đối tượng khai là ma túy đá). (Lê Nguyễn)

* Ngày 11/6, Công an huyện Long Điền đã lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma tuý xảy ra tại ấp Phước Thái, xã Phước Tỉnh. Theo thông tin ban đầu, tại địa điểm trên, Công an huyện Long Điền bắt quả tang Bùi Văn Long (SN 1993) và Phạm Quang Phúc (SN 2001, trú tại huyện Long Điền) có hành vi tàng trữ trái phép 1 gói nhỏ nilon hàn kín bên trong chứa chất kết tinh không màu (đối tượng khai là ma túy đá). Công an huyện Long Điền đã tạm giữ hình sự Bùi Văn Long, đưa Phạm Quang Phúc đi cơ sở chữa bệnh theo Nghị định 116. (Sơn Khê)

Cố ý gây thương tích và dâm ô với người dưới 16 tuổi

Ngày 11/6, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý Trần Thanh Hoàng (SN 1992, trú tại TP.Vũng Tàu) do có hành vi cố ý gây thương tích và dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Theo hồ sơ, sau khi nhận điện thoại của em N.N.N.(SN 2008, trú tại TP.Vũng Tàu) kể về việc bị Hoàng dùng tay sờ vào bộ phận sinh dục nên chị Nguyễn Q.Q. (SN 2001, trú tại TP.Vũng Tàu) cùng 3 người khác đến gặp để nói chuyện thì xảy ra cự cãi. Lúc này, Hoàng vào nhà lấy 1 con dao chém chị Q. đứt gân đầu gối và 1 vết cắt ở khuỷu tay. (Trí Nhân)