AN NINH - TRẬT TỰ 28/6

Cố ý gây thương tích

Ngày 28/6, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại ngã ba nhà máy nước hướng ra QL55, tổ 14, ấp Phước Sơn, xã Phước Long Thọ. Trước đó, tại địa điểm trên, do có mâu thuẫn nên Lê Thành Tiến (SN 1992, trú tại huyện Đất Đỏ) đạp ngã xe Phạm Kim Sang (SN 1998, trú tại huyện Long Điền). Sau đó, Sang đứng dậy cầm dao để sẵn dưới yên xe rượt theo chém Tiến gây thương tích. Sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Phước Long Thọ phối hợp với Công an huyện Đất Đỏ truy bắt Sang, thu giữ 1 dao và 1 súng điện. (Nguyễn Văn)

Trộm cắp tài sản

Ngày 28/6, Công an huyện Côn Đảo lập hồ sơ xử lý Nguyễn Đình Thơ (SN 1977, trú tại tỉnh Bến Tre) về hành vi trộm cắp tài sản, xảy ra tại nghĩa trang Hàng Dương, khu 9. Theo hồ sơ, tại địa điểm trên, Thơ trộm của nạn nhân Phạm Q. A. (SN 1980, trú tại huyện Côn Đảo) 1 ĐTDĐ hiệu iPhone 12 Promax. (Lê Nguyễn)

Giao cấu với người dưới 16 tuổi

Ngày 28/6, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 2/2023, Nguyễn Hoàng Nam (SN 2002, chỗ ở TP. Vũng Tàu) quen biết qua mạng xã hội và có tình cảm yêu đương với cháu Lê T.K.T. (SN 2008, chỗ ở TP. Vũng Tàu). Do đó, từ tháng 2 đến tháng 5/2023, Nam quan hệ tình dục với T. tại nơi ở của mình. (Sơn Khê)

TNGT, 1 người tử vong

Ngày 28/6, Công an TP.Bà Rịa tiếp tục điều tra xử lý vụ TNGT xảy ra tại ngã tư Điện Biên Phủ-Nguyễn Thị Định, KP 3, phường Phước Nguyên. Trước đó, xe ô tô biển số 72A-393.., do Đỗ V. T (SN 1982, trú tại TP.Bà Rịa) điều khiển, đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn với xe mô tô biển số 72K1-393.., do Ng.L.T.B. (SN 2006, trú tại huyện Long Điền) điều khiển. Hậu quả, B.tử vong. (Phước An)